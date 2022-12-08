Нурторе Жусип возглавил комитет по социально-культурному развитию и науке Сената
Сенат
Ранее эту должность занимал депутат Нариман Турегалиев, назначенный 2 декабря на пост акима Западно-Казахстанской области.
Сенат на пленарном заседании избрал Нурторе Жусип на должность председателя комитета палаты по социально-культурному развитию и науке, сообщает Kazpravda.kz.
«На должность председателя комитета по социально-культурному развитию и науке предлагаем Нурторе Жусупа», - предложила депутат Динар Нукетаева.
Ранее должность председателя комитета занимал депутат Нариман Турегалиев. Напомним, 2 декабря он занял пост акима Западно-Казахстанской области.