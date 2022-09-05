Нуржан Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента РК Нуржан Кенесович Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области. Об этом сообщила пресс-служба областного акимата, передает Kazpravda.kz.

Нуржан Кенесович родился в 1963 году, образование - высшее. В 1986 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности "Архитектор", в 2010 году окончил Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовой путь начал в 1986 году инженером Казахстанского фосфорного производственного научно-исследовательного института.

В разные годы работал архитектором государственного проектного института «Алматы Генплан», архитектором малого архитектурно-производственного предприятия "Саулет", инженером-архитектором государственного коммунального казенного предприятия "Геосаулет", главным специалистом - главным архитектором аппарата акима Илийского района, начальником отдела градостроительства и строительства Илийского района, заместителем акимов города Текели, Енбекшиказахского района, Работал первым заместителем акима Енбекшиказахского района. С сентября 2019 года работал акимом Райымбекского района.