Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Нуждающимся семьям раздали мясо в Нур-Султане

Сегодня в день праздника Курбан айт столичные волонтеры раздали мясо малообеспеченным семьям и нуждающимся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Курбан Айт - праздник, отмечаемый мусульманами всего мира через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане посещают мечеть, совершают специальный айт-намаз, навещают родственников. Также мусульмане приносят в жертву скот и оставляют часть мяса семье, треть - нуждающимся, а остальную часть мяса - родственникам или соседям, оказавшимся в трудной ситуации.

Акиматом Нур-Султана, автоволонтерами, волонтерами МРЦ «Астана жастары» была организована раздача мяса малообеспеченным семьям и нуждающимся.

«К празднику Курбан айт мы совместно с активной молодежью города Нур-Султан, жителями города, представителями районных акиматов, городских управлений в течение трех дней организуем раздачу мяса нуждающимся гражданам. В сегодняшнем мероприятии принимают участие волонтеры и автоволонтеры. Их общее количество превышает 500. Данное мероприятие проводится при поддержке акимата на постоянной основе в течение последних пяти лет», – сказал руководитель отдела ГУ «Управление по вопросам молодежной политики» Аян Ерментаев.

Главная цель этого мероприятия – исполнение мусульманского долга в священный праздник, помощь нуждающимся. Один из тех, кто причастен к этим благим делам – волонтер Дамир Айтымов.

«Это мероприятие, приуроченное к празднованию Курбан айта, имеет большое значение. Часть жертвенного мяса мы раздаем малообеспеченным семьям и нуждающимся. Настроение отличное. Рад, что я здесь и участвую в благородном деле», - говорит волонтер Дамир Айтымов.

Стоит отметить, что столичные волонтеры и на предыдущих праздниках раздали продовольственные корзины нуждающимся семьям.

Напомним, что жертвоприношение в убойных пунктах, закрепленных в Нур-Султане, будет проходить с 8.00 до 18.00 часов. А также сделать это «QURBAN2022.kz» это можно сделать онлайн через сайт Духовного управления мусульман Казахстана. Для убоя скота в столице было определено 7 мест.

В дни праздника Курбан айт круглосуточно работает Call-center «109» для получения информации о жертвоприношениях населению и других религиозных вопросах.

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