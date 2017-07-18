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Нужен четкий алгоритм
Асет Калымов, Талдыкорган

Нынешний год – знаковый в истории нашей страны: начались процессы политического обновления, успешно реализуются экономические реформы. Одним из ключевых событий стал выход в свет программной статьи Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой изложены ориентиры дальнейшего развития республики. Об этом и многом другом говорилось на состоявшемся вчера в Талдыкоргане республиканском семинаре, собравшем представителей этнокультурных объединений и работников КГУ «Қоғамдық келісім».

Как сообщил заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казах­стана Администрации Президента РК Дархан Мынбай, разработан план участия АНК в проектах по модернизации общественного сознания. Он включает 593 мероприятия.

– Этот план станет общенациональной дорожной картой по реализации программы «Рухани жаңғыру», – отметил Дархан Мынбай. – Самое непосредственное отношение к деятельности ассамблеи имеет и проект «100 новых лиц Казахстана». Как сказал Глава государства, обществу нужны нравственные авторитеты, которые будут определять облик народа в XXI веке. Для осуществления экспертной оценки кандидатов сформированы специальные советы, выработан пошаговый алгоритм реализации проекта. Уже собрано 514 заявок, созданы новые мультимедийные площадки. Информация по всем отобранным кандидатурам будет размещена на сайте «100esim.el.kz», где пройдет общественное голосование в октябре нынешнего года.

Еще один немаловажный аспект работы АНК – противодействие религиозному экстремизму и терроризму. Министерством по делам религий и гражданского общества разработан План мероприятий советов общественного согласия на 2017–2018 годы. С учетом растущей террористической опасности во всем мире роль структурных учреждений ассамблеи в составе региональных антитеррористических комиссий будет повышаться.

Участники семинара обсудили вопросы участия АНК в реализации проектов «Туған жер», «Сак­ральная география Казахстана». Как сообщил заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар, в регионе проводится ряд мероприятий. Так, в Доме журналистов Талдыкоргана открылся проектный офис «Рухани жаңғыру», в кинотеатрах прошла неделя кино «Қазақфильм туындылары», в библиотеках организован процесс обмена книгами «Жетысу – край книголюбов». Состоялись встречи жителей сел и городов области с писателями-земляками Ахметжаном Ашири, Мархабатом Байгутом, Несипбеком Даутаевым.

На ближайшие месяцы запланированы историко-познавательный квест «По следам Орбулакской битвы», туристический квест Alakol blog camp, республиканский блог-тур Zhetysu. Преду­смотрена также организация диа­логовых площадок «Жетісудың жастарға тартуы», «Ұлттық код және латын әліпбиі».

По итогам встречи региональным КГУ «Қоғамдық келісім» поручено совместно с этнокультурными объединениями выработать общий подход к реализации программы модернизации общественного сознания. Отдельная задача – профилактика религиозного экстремизма, проведение социологических замеров, в том числе по мониторингу межэтнической ситуации.

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