​Нужен «е-диный» формат

Об этом и других проблемных вопросах оказания госуслуг говорили участники совещания, прошедшего под председательством заместителя председателя Алика Шпекбаева в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

Качественное и своевременное оказание госуслуг населению по-прежнему остается актуальной проблемой ввиду повышенной коррупциогенности данной сферы. Правда, стоит отметить, что благодаря проведенным в последнее время комплексным и системным реформам, действию Антикоррупционной стратегии и Плана нации «100 шагов» произошло заметное снижение бытовой коррупции, были существенно сокращены административные барьеры и повышено качество оказания госуслуг. Все это позволило Казахстану занять 7-е место в индексе развития «электронного правительства» среди стран Юго-Восточной Азии, а в аналогичном индексе ООН – 33-е место из 174.

Тем не менее причин продолжать совершенствовать сферу оказания государственных услуг пока еще предостаточно. По словам директора департамента госуслуг агентства Адильбека Мукашева, существует ряд проб­лемных вопросов, на решение которых сейчас направлены их основные усилия. Самым важным на данный момент является форсированный перевод государственных услуг в электронный формат.

– Из 723 услуг из реестра полностью автоматизированы, то есть доступны через портал «элект­ронного правительства» лишь чуть более 4%. Еще 63,7% находятся в альтернативном оказании, то есть могут оказываться как посредством портала e-gov, так и при помощи услугодателя и госкорпорации «Правительство для граждан». И значительная часть услуг доступна лишь в бумажном варианте, – пояснил Адильбек Мукашев.

Впрочем, в ближайшее время планируется перевести в элект­ронный формат уже около 80% всех услуг, а оставшиеся 20 – реа­лизовывать по принципу «одного окна».

Кроме того, «препятствующими» факторами участники совещания назвали и отсутствие единообразия оказания услуг на местном уровне, когда по одному и тому же виду услуг выявляется два и более регламентов, которые разнятся не только внутренними процессами, но и услугодателями.

Была затронута и тема недостаточной исполнительной дисциплины в госорганах. Подводя итоги совещания, Алик Шпекбаев еще раз указал на необходимость устранения административных барьеров путем оптимизации процессов и устранения дублирующих функций.