​Нужен «е-диный» формат

Об этом и других проблемных вопросах оказания госуслуг говорили участники совещания, прошедшего под председательством заместителя председателя Алика Шпекбаева в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.
Качественное и своевременное оказание госуслуг населению по-прежнему остается актуальной проблемой ввиду повышенной коррупциогенности данной сферы. Правда, стоит отметить, что благодаря проведенным в последнее время комплексным и системным реформам, действию Антикоррупционной стратегии и Плана нации «100 шагов» произошло заметное снижение бытовой коррупции, были существенно сокращены административные барьеры и повышено качество оказания госуслуг. Все это позволило Казахстану занять 7-е место в индексе развития «электронного правительства» среди стран Юго-Восточной Азии, а в аналогичном индексе ООН – 33-е место из 174.
Тем не менее причин продолжать совершенствовать сферу оказания государственных услуг пока еще предостаточно. По словам директора департамента госуслуг агентства Адильбека Мукашева, существует ряд проблемных вопросов, на решение которых сейчас направлены их основные усилия. Самым важным на данный момент является форсированный перевод государственных услуг в электронный формат.
– Из 723 услуг из реестра полностью автоматизированы, то есть доступны через портал «электронного правительства» лишь чуть более 4%. Еще 63,7% находятся в альтернативном оказании, то есть могут оказываться как посредством портала e-gov, так и при помощи услугодателя и госкорпорации «Правительство для граждан». И значительная часть услуг доступна лишь в бумажном варианте, – пояснил Адильбек Мукашев.
Впрочем, в ближайшее время планируется перевести в электронный формат уже около 80% всех услуг, а оставшиеся 20 – реализовывать по принципу «одного окна».
Кроме того, «препятствующими» факторами участники совещания назвали и отсутствие единообразия оказания услуг на местном уровне, когда по одному и тому же виду услуг выявляется два и более регламентов, которые разнятся не только внутренними процессами, но и услугодателями.
Была затронута и тема недостаточной исполнительной дисциплины в госорганах. Подводя итоги совещания, Алик Шпекбаев еще раз указал на необходимость устранения административных барьеров путем оптимизации процессов и устранения дублирующих функций.