​Нужен экономический рост

Мне импонируют два направления – снижение нагрузки на фонд оплаты труда до 25% и совершенствование бюджетных правил. В этих двух компонентах у нас накопилось множество проблем: это «теневая» экономика, недостаточные пенсионные отчисления, коррупционная составляющая при освоении бюджета. Убежден, что внедрение новых бюджетных правил приведет к коррекции Бюджетного кодекса РК.

Полагаю, контент Послания следует сопроводить высокими темпами экономического роста. Для этого необходима правительственная программа для ускорения роста экономики, и соответствую­щий проект такой программы разработан нашим инс­титутом и проходит обсуждение.