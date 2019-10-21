Нужен коллективный иммунитет

Благодаря принимаемым мерам заболеваемость корью снижается: в сентябре по сравнению с мартом она уменьшилась с 1 918 до 283 случаев, или в 6,7 раза. На сегодня известно о 10 896 случаях кори. Заболевае­мость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, на которых приходится 60,4% заболевших. Более 3 тыс. человек заболели корью в Нур-Султане, свыше тысячи случаев зарегистрировано в Шымкенте и Мангистауской области.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения, главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин прокомментировал новеллу проекта кодекса.

– В дошкольные учреждения не будут допускаться дети, которые не прошли вакцинацию в соответствии с нашим календарным планом, – отметил главный санитарный врач. – Те, которые не имеют медицинских противопоказаний. Для чего мы это делаем? У нас есть еще когорта людей, которая не вакцинируется по медицинским противопоказаниям. Ранее я привел пример о том, что 19 случаев заболевания корью завершились смертью, 17 из них – непривитые дети, 7 из которых имели медицинские противопоказания и по этой причине не были привиты. Как их защитить? Они, получается, заложники амбиций тех людей, которые не хотят вакцинироваться. Мы говорим о коллективном иммунитете. Если мы привьем 95 процентов нашего населения, особенно детей, тогда защитим эту группу не привитых по противопоказаниям.

Главный санитарный врач уверяет, что вакцинация проводится очень серьезно, существует целый алгоритм правил вакцинации. Накануне медработники изучают статус человека, непосредственно в день вакцинации он проходит осмотр у терапевта, еще раз сверяется его статус, замеряется температура, изучаются жалобы. То есть проводится данная процедура только на здоровом фоне. Кроме того, после вакцинации пациент сидит полчаса у кабинета, чтобы предотвратить возможные аллергические реакции. При этом отмечено, что по итогам прошлого года ни одного значительного осложнения не было, зарегистрировано 95 реакций на вакцину БЦЖ в виде лимфаденита, но они прогнозируемые.

– Чтобы пойти в детсад, родитель с ребенком идет к участковому педиатру, получает паспорт здоровья, где должно быть заключение, что он здоров, получил все вакцины и допускается в детское дошкольное учреждение, – разъясняет Жандарбек Бекшин. – Если этого заключения нет, то руководитель детского сада не имеет права принимать ребенка.

По словам спикера, есть прог­рамма, основанная на индивидуальном подходе к каждому отказнику, делается упор на разъяснительную работу в первую очередь с наиболее авторитетными членами семьи. В то же время Жандарбек Бекшин подчеркнул, что из проекта кодекса исключена норма об административной ответственности родителей за отказ прививать ребенка без противопоказаний.

С апреля проведена вакцинация более 228 тыс. детей в возрасте 9 месяцев и медицинских работников. С сентября идет дополнительная вакцинация людей из возрастной группы 20–29 лет, так как свыше 55% заболевших приходится именно на нее, и уже привито более 671 тыс. человек.