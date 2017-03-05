​Нужен научный подход

В ходе выездного заседания Комитета по аграрным вопросам Мажилиса депутаты также посетили тракторный павильон Казахстанско-Белорусского центра подготовки и переподготовки инженерных кадров, Казахстанско-Германский центр точного земледелия, лаборатории зерноуборочных комбайнов, механизации кормоприготовления и агроинженерии. Руководители вуза ознакомили с программой сотрудничества КазАТУ с мировым лидером в области аграрной науки – исследовательским университетом Калифорнии в Дэвисе (США).

Создание научно-практичес­ких центров на базе КазАТУ и Алматинского сельскохозяйственного университета было одной из рекомендаций Мажилиса по итогам «правительственного часа» «О новых направлениях государственной поддержки АПК и перспективах повышения конкурентоспособности отечественного агробизнеса» в ноябре.

– Глава государства неоднократно подчеркивал, что сельс­кое хозяйство является одним из важнейших драйверов развития нашей экономики, – сказал, обращаясь к участникам заседания, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко. – По итогам прошлого года вклад сельского хозяйства в ВВП страны был весьма значительным. Совсем недавно Президентом подписана новая программа «Агробизнес-2021», в которой изменены некоторые подходы в организации и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Правительство приняло решение по выработке плана ее реализации. Не все здесь одно­значно, но есть единое понимание того, что без подготовки специалистов и без науки мы ничего не сделаем с нашим сельским хозяйством. Нужно готовить качественных специалистов с основами знаний лучших мировых вузов, внедрять лучшие технологии, сорта и породы, чтобы повысить продуктивность.

Владимир Божко обратил внимание на то, что последние 15 лет, за некоторым исключением, урожайность в растениеводстве остается на одном и том же уровне.

– Если по бахчевым, садовым есть рост, то по производству зерна мы остаемся на уровне 13–15,5 центнера с гектара по стране, что не может поддерживать должным образом экономику, – подчеркнул заместитель председателя Мажилиса.

До этого в молочном цехе вуза он живо интересовался процессом производства и используемыми ингредиентами. Старший преподаватель Жулдыз Сатаева заверила, что для производства молока, кефира, творога, мороженого используется самая свежая и качественная продукция. Весь процесс обучения в цеху отслеживается в онлайн-режиме и может быть остановлен в любой момент. Покидая цех, Владимир Божко заверил будущих молочников, что они будут очень востребованы в Казахстане, учитывая колоссальные государственные вливания в сектор и развитие кооперации.