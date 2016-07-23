В мае прошлого года центр был открыт в Астане, а недавно его филиал появился в Алматы. Сейчас тут занимаются шестеро ребят в возрасте от одного до семи лет. У каждого малыша свои жизненная история и диагноз. Здесь им оказывают профессиональную педагогическую помощь. Дефектологи и логопеды работают с детьми индивидуально.

– Наша задача – помочь детям социально адаптироваться и получить недостающие знания, подвести к норме, научить разговаривать, – рассказывает директор Алматинского центра Жанна Досполова. – К примеру, одним из первых привели малыша шести лет, который неадекватно реагировал на общество. У него проявлялась сильная агрессия. Через месяц кропотливого труда наших педагогов-дефектологов ребенок уже сидит, пишет, рисует и выполняет все задания педагогов.

Он адаптировался и адекватно ведет себя не только в центре, но и в социальной среде. Ребенок продолжает посещать центр, и родители очень довольны результатом. Мальчик стал больше говорить, озвучивать свои просьбы. У него успехи по предметам, и с каждым днем он приобретает новые знания. Поднимает руку, как все дети, отвечает на вопросы. Сейчас его готовят к школе.

Работа с такими детьми не из легких, но в центре стараются сделать все, чтобы помочь ребенку. При этом особое внимание уделяют квалификации и отбору педагогов. Несмотря на молодость нового центра, сюда уже приезжают на консультации и занятия родители с особенными детьми из России, Украины, со всего Казахстана.

Центр напоминает жилище многодетной семьи. Здесь есть все для обучения: деревянные игрушки, различные крупы и фасоль для развития мелкой моторики рук, доска, возрастные столы и стулья, шкафчики. Чувствуется домашняя, теплая атмосфера. Ну и главное – тактичный и профессиональный подход к детям.