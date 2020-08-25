​Нужен праздник веры в лучшее

Второй карантин становится историей. Сложно сказать, что влияет на данное обстоятельство сильнее: экономические или медицинские показатели? К примеру, индустрия развлечений по нескольким причинам вынуждена была «встать на паузу». Массовость – прямая угроза распространения вируса, с финансами у людей не все просто, да и задача выжить прямо перпендикулярна задаче развлечься. Однако время идет, и возвращение к прежнему укладу становится предпочтительным сценарием стабильности. И если для организаторов и артистов возобновление деятельности – бизнес, то для зрителей это праздник веры в лучшее.
На текущий момент делать выводы рано, но индустрия развлечений и в самом деле в сложной ситуации. Не исключено, что 2020 год для многих компаний станет последним. Это повод для эпических сожалений. Там, где одним невмоготу, другие находят возможности для роста. Новые технологии, новые кейсы и прогрессивные идеи рождаются именно в такие, сложные периоды. Собственно говоря, жалеть данную сферу никто не будет. Той-бизнес процветал много лет и прокормит своих артистов. По сути, это не тот вид бизнеса, который жизненно необходим. Медицина, образование – вот где нужно всем миром думать как быть. А люди творческие найдут выход. Поэтому жалеть не нужно, а помочь – да. В первую очередь для того, чтобы работа началась в правильном направлении, с внятным протоколом и не в ущерб здоровью зрителей.
Казахстанской индустрии в какой-то мере легче: и зритель не столь искушенный и избалованный, да и лекала соседей позволяют применять уже готовые решения, опробованные за границей. Глядя на ближайших соседей, можно попытаться спрогнозировать, что же ждет в ближайшее время наши концертные площадки, кинотеатры и театры.
Мы уже рассказывали про первый в Великобритании социально дистанцированный концерт и автокинотеатры в Алматы. Симбиоз этих двух решений будет использован при проведении концерта группы «Металлика». Выступление группы, заранее снятое в Калифорнии, будет показано на экранах автопаркингов во множестве городов Канады и Америки. Стоимость билета – 19 долларов! Но при одном условии: необходимо выкупить 6 билетов и приехать на одной большой машине. В качестве бонуса посетители автоконцерта получат специальную ссылку на прослушивание нового альбома группы S&M2.
Опрос, проведенный в США, показал, что свыше 50% респондентов после отмены ограничений постараются избегать посещения кинотеатров, баров, концертов и спортивных мероприятий. И только 18% опрошенных намерены жить прежней жизнью и не ограничивать себя в культурной и общественной деятельности.
Казахстанская индустрия сейчас полностью зависит от решений Министерства здравоохранения. Поэтапное возобновление концертной деятельности требует разработки единого стандарта безопасности.
В каком состоянии концертная индустрия сегодня и зачем нужно сегодня разрешать проведение массовых мероприятий, мы спросили соучредителя компании BiletiAstana.kz – BiletyAlmaty.kz Вадима Дергачёва.
– Какие три главные проблемы, по Вашему мнению, сегодня мешают возобновлению концертной деятельности?
– Критерии для начала работы – это основной вопрос, который стоит перед индустрией. И ответы на него должны дать представители Министерства здравоохранения. В первую очередь речь о сертификации объектов, которая даст разрешение на проведение различного рода мероприятий. Вторая серьезная проблема – пресловутая 50-процентная заполняемость. Эта цифра – попытка с чего-то начать. Например: зал на 3 тысячи мест, полтора метра дистанции между зрителями, и только половина зала заполнена. Третий момент, казалось бы, не связанный с остальными, – невозвращенные средства. Сейчас огромное количество денег за билеты на отмененные и перенесенные мероприятия зрителям не вернули. Почему так происходит? Билетные операторы собирают деньги за концерт. 70% этих денег отдается организаторам, которые оплачивают аванс артистам, арендуют площадку, организовывают перелеты. Продажи на весну были хорошие, но люди приходят, а им говорят: концерт будет осенью. Те, кто не хочет ждать осени, идут к билетному оператору за возвратом... а денег нет. Они физически потрачены – и так происходит во всем мире. Какое решение предложили в Германии, Америке? Это введение ваучеров. Возврат билетов невозможен, но ваучер позволит использовать «зависшие» деньги на любой другой концерт, проводящийся внутри той же билетной системы в течение года. Это позволит снять напряжение и оживить билетный и концертный рынок. И эту схему нужно принимать и утверждать законодательно, как это сделано в Европе. Это один из ключевых вопросов.
– Каким может стать первый шаг к прежней жизни?
– Автокинотеатры – первая попытка начать работать. Пока тепло, можно было бы рассмотреть возможность проведения мероприятий на открытом воздухе с социальным дистанцированием и остальными мерами безопасности. Можно по примеру России разрешить проведение небольших мероприятий до 500 человек. Небольшой концертный зал ничем не отличается от ресторана или салона самолета, где плотность гораздо выше.
Общая ситуация – неудовлетворительная. Рынок просел на 90%. Нет понимания того, что будет дальше. Но люди начинают придумывать новые форматы. Хороший пример – пикники-променады, организованные театром «АРТиШОК» (есть также проект «Выживут только летники» – возле театра открылось кафе, где артисты работают официантами. – Ред.). Продается это не как спектакль, а как путешествие, во время которого есть возможность взаимодействовать с актерами. Готовятся еще проекты в других городах страны, но пока нет ничего такого, что могло бы серьезно помочь концертной индустрии выжить.
– Может так получиться, что протокол безопасности будет настолько строгим, что индустрии будет неинтересно возобновлять работу?
– Сейчас для всех понятно, что все, что делается в текущем году, это работа в убыток. Но все готовы идти на это, чтобы окончательно не растерять зрительскую базу и не потерять возможность работать в следующем году. По большому счету индустрия сейчас согласится с любым форматом работы. Это мнение большинства.
– А потребители готовы к такому сценарию?
– Чтобы понять, насколько готов потребитель, нужно начать работать. Раскупаются билеты в автокинотеатры, туристические путевки – люди соскучились. Народу нужно дать возможность воспрянуть духом. Искусство – это всегда надежда. Важно не лишать этого людей. Иначе зачем вообще все? Что бы ни происходило, какие бы вещи ни случались с человечеством, развлечение и искусство людям были нужны всегда. Поэтому, я думаю, зритель готов, а индустрия подтянется.
У ресторанов серьезное алкогольное лобби, поэтому рестораны не закроют, хотя социальная дистанция там условна, ТРЦ – это огромные очереди, но они важны для экономики. Мы не менее важны, поскольку даем людям душевное здоровье и оптимизм. Как говорил Черчилль, если не будет культуры, за что мы вообще воюем? Поэтому важно с учетом санитарных норм и социальной дистанции в 50-процентной заполняемости начинать работу в концертных залах, в театрах, на спортивных аренах.
– Возможно ли сегодня, чтобы кто-то выигрывал от сложившейся ситуации? Допустим, запрет работы касс и требование обеспечить 100-процентную продажу онлайн-билетов – хороший шанс для развития интернет-продаж.
– Восстанавливаться рынок будет как минимум год. Я не думаю, что в этой ситуации кто-то сможет выиграть. Через некоторое время «живые» кассы вернутся. Онлайн-проекты – тоже своего рода компромисс в период карантина. Для формата онлайн-конференции это подходит, но не для творчества. Перспективы в этом нет. Люди платят деньги за драйв и живое присутствие. Поэтому возвращение больших концертов в 2021 году – это проверенный временем источник оптимизма человечества.