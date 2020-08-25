​Нужен праздник веры в лучшее

Второй карантин становится историей. Сложно сказать, что влияет на данное обстоятельство сильнее: экономические или медицинские показатели? К примеру, индустрия развлечений по нескольким причинам вынуж­дена была «встать на паузу». Массовость – прямая угроза распространения вируса, с финансами у людей не все просто, да и задача выжить прямо перпендикулярна задаче развлечься. Однако время идет, и возвращение к прежнему укладу становится предпочтительным сценарием стабильности. И если для организаторов и артистов возобновление деятельности – бизнес, то для зрителей это праздник веры в лучшее.

На текущий момент делать выводы рано, но индустрия развлечений и в самом деле в сложной ситуации. Не исключено, что 2020 год для многих компаний станет последним. Это повод для эпических сожалений. Там, где одним невмоготу, другие находят возможности для роста. Новые технологии, новые кейсы и прогрессивные идеи рождаются именно в такие, сложные перио­ды. Собственно говоря, жалеть данную сферу никто не будет. Той-бизнес процветал много лет и прокормит своих артистов. По сути, это не тот вид бизнеса, который жизненно необходим. Медицина, образование – вот где нужно всем миром думать как быть. А люди творческие найдут выход. Поэтому жалеть не нужно, а помочь – да. В первую очередь для того, чтобы работа началась в правильном направлении, с внятным протоколом и не в ущерб здоровью зрителей.

Казахстанской индустрии в какой-то мере легче: и зритель не столь искушенный и избалованный, да и лекала соседей позволяют применять уже готовые решения, опробованные за границей. Глядя на ближайших соседей, можно попытаться спрог­нозировать, что же ждет в ближайшее время наши концертные площадки, кинотеатры и театры.

Мы уже рассказывали про первый в Великобритании социально дистанцированный концерт и автокинотеатры в Алматы. Симбиоз этих двух решений будет использован при проведении концерта группы «Металлика». Выступление группы, заранее снятое в Калифорнии, будет показано на экранах автопаркингов во множестве городов Канады и Америки. Стоимость билета – 19 долларов! Но при одном условии: необходимо выкупить 6 билетов и приехать на одной большой машине. В качестве бонуса посетители автоконцерта получат специальную ссылку на прослушивание нового альбома группы S&M2.

Опрос, проведенный в США, показал, что свыше 50% респондентов после отмены ограничений постараются избегать посещения кинотеатров, баров, концертов и спортивных мероприятий. И только 18% опрошенных намерены жить прежней жизнью и не ограничивать себя в культурной и общественной деятельности.

Казахстанская индустрия сейчас полностью зависит от решений Министерства здравоохранения. Поэтапное возобновление концертной деятельности требует разработки единого стандарта безопасности.

В каком состоянии концертная индустрия сегодня и зачем нужно сегодня разрешать проведение массовых мероприятий, мы спросили соучредителя компании BiletiAstana.kz – BiletyAlmaty.kz Вадима Дергачёва.

– Какие три главные проблемы, по Вашему мнению, сегодня мешают возобновлению концертной деятельности?

– Критерии для начала работы – это основной вопрос, который стоит перед индустрией. И ответы на него должны дать представители Министерства здравоохранения. В первую очередь речь о сертификации объек­тов, которая даст разрешение на проведение различного рода мероприятий. Вторая серьезная проблема – пресловутая 50-процентная заполняемость. Эта цифра – попытка с чего-то начать. Например: зал на 3 тысячи мест, полтора метра дистанции между зрителями, и только половина зала заполнена. Третий момент, казалось бы, не связанный с остальными, – невозвращенные средства. Сейчас огромное количество денег за билеты на отмененные и перенесенные мероприятия зрителям не вернули. Почему так происходит? Билетные операторы собирают деньги за концерт. 70% этих денег отдается организаторам, которые оплачивают аванс артис­там, арендуют площадку, организовывают перелеты. Продажи на весну были хорошие, но люди приходят, а им говорят: концерт будет осенью. Те, кто не хочет ждать осени, идут к билетному оператору за возвратом... а денег нет. Они физически потрачены – и так происходит во всем мире. Какое решение предложили в Германии, Америке? Это введение ваучеров. Возврат билетов невозможен, но ваучер позволит использовать «зависшие» деньги на любой другой концерт, проводящийся внутри той же билетной системы в течение года. Это позволит снять напряжение и оживить билетный и концерт­ный рынок. И эту схему нужно принимать и утверждать законодательно, как это сделано в Европе. Это один из ключевых вопросов.

– Каким может стать первый шаг к прежней жизни?

– Автокинотеатры – первая попытка начать работать. Пока тепло, можно было бы рассмот­реть возможность проведения мероприятий на открытом воздухе с социальным дистанцированием и остальными мерами безопасности. Можно по примеру России разрешить проведение небольших мероприятий до 500 человек. Небольшой концертный зал ничем не отличается от рес­торана или салона самолета, где плотность гораздо выше.

Общая ситуация – неудовлетворительная. Рынок просел на 90%. Нет понимания того, что будет дальше. Но люди начинают придумывать новые форматы. Хороший пример – пикники-променады, организованные театром «АРТиШОК» (есть также проект «Выживут только летники» – возле театра открылось кафе, где артисты работают официантами. – Ред.). Продается это не как спектакль, а как путешествие, во время которого есть возможность взаимодействовать с актерами. Готовятся еще проекты в других городах страны, но пока нет ничего такого, что могло бы серьезно помочь концертной индустрии выжить.

– Может так получиться, что протокол безопасности будет настолько строгим, что индус­трии будет неинтересно возобновлять работу?

– Сейчас для всех понятно, что все, что делается в текущем году, это работа в убыток. Но все готовы идти на это, чтобы окончательно не растерять зрительскую базу и не потерять возможность работать в следующем году. По большому счету индустрия сейчас согласится с любым форматом работы. Это мнение большинства.

– А потребители готовы к такому сценарию?

– Чтобы понять, насколько готов потребитель, нужно начать работать. Раскупаются билеты в автокинотеатры, туристические путевки – люди соскучились. Народу нужно дать возможность воспрянуть духом. Искусство – это всегда надежда. Важно не лишать этого людей. Иначе зачем вообще все? Что бы ни происходило, какие бы вещи ни случались с человечеством, развлечение и искусство людям были нужны всегда. Поэтому, я думаю, зритель готов, а индустрия подтянется.

У ресторанов серьезное алкогольное лобби, поэтому рестораны не закроют, хотя социальная дистанция там условна, ТРЦ – это огромные очереди, но они важны для экономики. Мы не менее важны, поскольку даем людям душевное здоровье и оптимизм. Как говорил Черчилль, если не будет культуры, за что мы вообще воюем? Поэтому важно с учетом санитарных норм и социальной дистанции в 50-процентной заполняемости начинать работу в концертных залах, в театрах, на спортивных аренах.

– Возможно ли сегодня, чтобы кто-то выигрывал от сложившейся ситуации? Допустим, запрет работы касс и требование обеспечить 100-процент­ную продажу онлайн-билетов – хороший шанс для развития интернет-продаж.

– Восстанавливаться рынок будет как минимум год. Я не думаю, что в этой ситуации кто-то сможет выиграть. Через некоторое время «живые» кассы вернутся. Онлайн-проекты – тоже своего рода компромисс в период карантина. Для формата онлайн-конференции это подходит, но не для творчества. Перспективы в этом нет. Люди платят деньги за драйв и живое присутствие. Поэтому возвращение больших концертов в 2021 году – это проверенный временем источник оптимизма человечества.