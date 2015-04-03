Нужен сильный лидер Свежий выпуск 779 Сафар ЭНАЛЕЕВ

В составе делегации – руководитель Республиканского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» Бауыржан Байбек, председатель Партии патриотов Казахстана Гани Касымов, председатель Демократической партии «Ак жол» Азат Перуашев, председатель партии «Бiрлiк» Серик Султангали, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители НПО, научной и творческой интеллигенции, известные общественные деятели.

Во Дворце Республики, где собралось около 3 тыс. алматинцев, соратники Президента, общественные деятели, ветераны, почетные граждане города, представители этнокультурных объединений, молодежных организаций, малого и среднего бизнеса в очередной раз выразили свою поддержку Н. Назарбаеву.

Первый председатель Правительства независимого Казах­стана Сергей Терещенко подчеркнул на активе, что Нурсултан­ Назарбаев является выдающимся государственным деятелем, которому удалось всего за 24 года более чем в 30 раз увеличить долю ВВП страны на душу населения.

Известный государственный деятель Куаныш Султанов отметил, что Елбасы сделал Казах­стан авторитетным членом международного сообщества, мнение которого имеет большой вес на мировой арене.

Председатель партии «Бiрлiк» Серик Султангали заявил, что самая главная заслуга ­Нурсултана Назарбаева в том, что он смог объединить и повести за собой многонациональный и многоконфессиональный казахстанский народ, обеспечив его сплоченность и процветание.

Председатель Ассоциации финансистов Казахстана Серик Аханов назвал Нурсултана ­Назарбаева главным архитектором отечественной финансово-экономической системы, добавив при этом, что она является сегодня одной из самых крепких в мире и выдерживает тяжелейшие глобальные кризисы.

Генеральный директор АО «Белкамит» выразил благодарность Нурсултану Назарбаеву за поддержку промышленников.

– Благодаря тому, что наш Елбасы сам вышел из производственной сферы, он лучше других понимает нас и помогает нам развиваться, создавая новые предприятия и рабочие мес­та, – подчеркнул Павел Беклемишев.

В активе приняла участие член Ассамблеи народа Казахстана Асылы Осман. Известный ученый и педагог отметила, что благодаря мудрой политике ­Нурсултана Назарбаева­ каждый казахстанец, вне зависимости от происхождения и национальности, имеет возможность добиться в жизни большого успеха. Асылы Осман считает это одним из главных показателей уровня развития демократии в нашей республике.

С особой теплотой о Нурсултане­ Назарбаеве отозвалась дочь знаменитого Нургисы Тлендиева. Известный и талантливый дирижер Динзухра Тлендиева выразила искреннюю благодарность Лидеру нации за отеческую поддержку сферы культуры и искусства.

Во второй половине дня члены Республиканского общественного штаба встретились со студентами вузов Алматы.

Выступая перед ними, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Жания Аубакирова отметила, что «в то время, когда весь мир испытывает нестабильность, Казахстан наращивает свой потенциал, реа­лизуя беспрецедентную социально-экономическую программу «Нұрлы жол» одновременно с духовно-нравственной национальной идеей «Мәңгілік Ел».

Члены РОШ также встретились с работниками Алматинского завода мостовых конструкций, где трудится более 700 человек. Завод производит высококачественные железобетонные изделия для строительства казахстанского участка транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, который был инициирован Елбасы Н. Назарбаевым.

Директор завода Ахметжан Шардинов на встрече подчерк­нул: «Наш Лидер всегда с народом и всегда поддерживал нас, рабочих. Сегодня надо и нам поддержать своего Президента. Я уверен, что все рабочие Казахстана, как и всегда, проголосуют на выборах за нашего общего Лидера, за Нурсултана­ Назарбаева!»

Первый день рабочей поездки членов Республиканского общественного штаба в Алматы завершился Форумом сторонников Лидера нации. Во нем приняли участие около 5 000 человек.

На форуме выступили члены бюро Политсовета партии «Нур Отан» Куаныш Султанов и Светлана Романовская, председатель Ассоциации ветеранов войны в Афганистане Бахытбек Смагул, олимпийский чемпион 2000 года в Сиднее Ермахан Ибраимов и победительница Turkvision-2014 Жанар Дугалова.

Алматинцы заявили, что Казахстану нужен сильный Президент. Поэтому они будут голосовать за Нурсултана Назарбаева.