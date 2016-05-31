​Нужен взвешенный подход

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

В состав региональной коа­лиции демократических сил вошли видные общественные деятели Жетысу, аграрии, представители политических партий, неправительственных, ветеранских и профсоюзных организаций, Ассамблеи народа Казахстана, а также промышленных предприятий. Словом, все, кому небезразлична судьба родной земли.

Как отметил первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Галиаскар Сарыбаев, механизмы и нормы Земельного кодекса требуют широкого обсуждения с привлечением общественности. Необходимо выслушать предложения юристов, экономистов, представителей различных отраслей. Подобные диалоговые площадки дают возможность проанализировать все точки зрения на актуальную проблему.

По мнению экспертов, земельная реформа должна служить ключевым инструментом для ускоренного развития агропромышленного комплекса. Вместе с тем необходимо, чтобы изменения в законодательстве отвечали чаяниям и нуждам простых людей. Прежде всего должна развиваться инфраструктура сельских регионов. Необходимо остановить отток населения из аулов, особенно молодежи. Прозвучавшие в ходе встречи рекомендации будут направлены на рассмотрение в вышестоящие инстанции.

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