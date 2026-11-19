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– Куат Хажумуханович, почему тема ресоциализации осужденных требует пристального внимания?

– В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цик­ле» Глава государства вновь подчеркнул значение принципа «Закон и Порядок». Вместе с тем без эффективной системы возвращения человека к законопослушной жизни невозможно устойчивое снижение рецидивной преступности.

Период отбывания наказания следует использовать для формирования законопослушного поведения – такая философия заложена в стандартах ООН в области уголовной юстиции, известных как Правила Нельсона Манделы. Инструментами для профилактики криминальных рецидивов названы образование, профессиональная подготовка, труд, социальная и психологическая помощь.

В 2025 году ООН приняла Киотские типовые стратегии, где снижение рецидивизма связано с комплексным подходом, индивидуальной работой с правонарушителями и активным участием общества. Хочу подчеркнуть: речь не о смягчении отношения к преступности, а об условиях, когда человек, отбывший наказание, может вернуться к обычной жизни и не представлять угрозу для общества.

– Как в этом плане меняются пенитенциарные учреждения нашей страны?

– Сама система становится более открытой. Руководство Министерства внутренних дел и Комитета уголовно-исполнительной системы в рамках исследований и мониторинга предоставило мне возможность посетить десять учреждений в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областях, а также в Шымкенте и Алматы.

В новом учреждении для несовершеннолетних, открытом в Алматы в декабре 2025 года, учтены международные подходы к обеспечению условий содержания, образованию, воспитанию и социальной реабилитации. Такие проекты необходимо тиражировать. Вместе с тем есть серьезные вызовы.

Был период, когда динамика числен­ности тюремного населения шла на спад, но с 2020-х тенденция изменилась. За последние четыре года рост составил около 16 процентов, или более 5,5 тысячи человек. Увеличилось количество лиц, лишенных свободы пожизненно. В апреле 2024 года таких было 194, в нас­тоящее время – 244.

С чем это связано? Ситуация требует комплексных исследований и главное – оценки долгосрочных последствий принимаемых решений. В Послании Президент особо подчеркнул необходимость стратегического опережения, научного обоснования государственных решений, оценки их реальной результативности.

Что такое рост численности осужденных? Это и дополнительная нагрузка на бюджет, и риск ухудшения условий содержания, и меньшие возможности для индивидуальной воспитательной работы и программ социальной реинтеграции. Любые изменения в законодательстве, связанные с ужесточением наказаний, должны сопровождаться научной криминологической экспертизой. Нам нужна уголовная политика, управляющая криминологическими рисками.

– В конце лета была принята Концепция развития уголовно-исполнительной системы на 2026–2035 годы. Какие моменты являются ключевыми?

– В документе ресоциализация, профессиональная подготовка, трудовая занятость, модернизация инфраструктуры и развитие пробации рассматриваются как взаимосвязанные направления. В мире нет универсальной пенитенциарной модели, которую можно просто взять и перенять. Однако достойных примеров немало.

Так, в Малайзии осужденные занимаются изготовлением традиционных тканей, в том числе знаменитого малайзийского батика и эксклюзивного текстиля Tenun Pahang Diraja – королевского полотна штата Паханг. Из этих материалов под брендом MyPride создают национальную одежду, праздничные костюмы, аксессуары. Поддержку, к слову, оказывает королевская семья. Для общества это сигнал: продукция, созданная в местах лишения свободы, может соответствовать самым высоким требованиям. Сами осужденные начинают осознавать, что способны приносить пользу обществу, обеспечивать себя и свою семью.

В Италии есть предприятия и кооперативы, организующие производство одежды, сумок, аксессуаров и других товаров в исправительных учреждениях. К разработке коллекций привлекаются известные кутюрье. Одна линейка товаров выпускается под брендом Made in Carcere – буквально «Сделано в тюрьме». Осужденные, прежде всего женщины, проходят профессиональную подготовку, изготавливают дизайнерские вещи, получают заработную плату. Для таких компаний в стране предусмотрены налоговые и прочие экономические стимулы.

Согласитесь, это совершенно другая философия. Вместо ощущения социальной ненужности у осужденного идет формирование профессионального достоинства, ответственности и уверенности в возможности начать новую жизнь. В этом важнейший урок: предприниматели создают рабочие места для осуж­денных, когда видят социальную и экономическую целесообразность.

– У нашей страны есть потенциал для реализации такой модели сот­рудничества?

– Вернусь к Посланию. Глава государства уделил большое внимание развитию отечественного производства, привлечению малого и среднего бизнеса к реа­лизации значимых инициатив. Почему бы не подумать о том, чтобы на полках казахстанских магазинов появились товары под социальным брендом «Сделано с надеждой»? Это могут быть одежда, сувениры, мебель, стройматериалы, образовательные наборы…

К сожалению, в общественном сознании пока царит убеждение, что человек, совершивший преступление, должен испытывать максимальные лишения. Но все сложнее. Наказание должно быть не только справедливым, но и социально результативным.

Есть и другие сложности. Например, при профилактике преступности среди молодежи существует недостаточная межведомственная координация. Остаются вопросы с финансированием. В 2024 году Комитет уголовно-исполнительной системы заявлял потребность примерно в 109 миллиардах тенге, бюджет выделил 81,8 миллиарда. То есть где-то возник дефицит средств на ремонт зданий, организацию питания, то же профессиональное обучение или оснащение мастерских. При этом, экономя сегодня, государство рискует понести значительно большие расходы завтра – на расследование новых преступлений, судебное разбирательство, содержание осужденных.

Особо подчеркну, что положительная динамика все-таки есть. Если по статданным за 2024 год половина трудоспособных лиц не имела возможности зарабатывать трудом, то в Концепции развития УИС до 2025 года указан рост трудовой занятости до 75 процентов. Показательной можно назвать практику организации трудовых участков за пределами колоний-поселений, например, компанией Qarmet. Такой опыт необходимо тиражировать. Для этого бизнесу нужны понятные механизмы долгосрочного сотрудничества: прозрачные процедуры, разумные стимулы. Плюс нужны гарантии безопас­ности и соблюдения трудовых прав осужденных.