Нужна не только сумма знаний

– Сегодня учитель должен давать детям не только сумму знаний, но научить их учиться всю жизнь, правильно работать с информацией, анализировать, – сказал аким города Ахметжан Есимов. – Этим и будут отличаться учителя нового времени.

Аким также отметил, что с каждым годом увеличивается финансирование системы образования: за последние 5 лет бюджет вырос почти в два раза, а в текущем году на его развитие выделено более 57 млрд. тенге, или 20% от всего городского бюджета. Построено 37 объектов на сумму 20,8 млрд. тенге. Таких темпов строительства не было за всю историю и советского, и независимого Казахстана. В нынешнем году начато строительство 4 детских садов, завершается возведение 3 школ, капитально отремонтировано 143 объекта образования. Нынешним летом 71% выпускников школ подтвердил право на получение знака «Алтын белгі», что в два раза выше показателя по стране. Это большое достижение педагогов.

– На мой сайт поступает информация о том, что некоторые руководители путают свои обязанности с семейным бизнесом: опытных учителей увольняют, принимают своих знакомых. Хочу отметить, что мы не против практики, когда бывший выпускник-бизнесмен оказывает поддержку школе, но это должно происходить только на добровольной основе и при обязательном отчете об использовании внесенных средств. Поэтому надо создать при школах независимые родительские наблюдательные советы для обсуждения проблемных вопросов, – предложил А. Есимов.

– Президент страны Нурсултан Назарбаев поставил задачу добиться 100% охвата детей дошкольным образованием и воспитанием, – напомнила руководитель управления образования Рахат Шимашева. – Развитие сети идет за счет ежегодного ввода новых государственных детских садов, возврата арендуемых помещений и открытия частных детских садов. По сравнению с 2012 годом сеть увеличилась на 18 единиц, а контингент вырос до 1 018 воспитанников. Количество детей в возрасте до 6 лет, стоящих на очереди? составляет 48 тысяч. За последние три года охват предшкольной подготовкой увеличился с 50 до 75%. Выросла алматинская сеть организаций среднего образования: в 2013 году открыты 4 школы по 1 200 ученических мест каждая. Однако миграция населения в город столь велика, что не позволяет полностью ликвидировать дефицит мест: на данный момент он составляет 10 293. По результатам ЕНТ Алматы второй год подряд занимает первое место в Казахстане. Еще один важный показатель качества образования – результаты предметных олимпиад, конкурсов, научных проектов школьников. В 2013 году на международных и республиканских олимпиадах ученики Алматы заняли 361 призовое место.

Директор департамента технического и профессионального образования МОН Кадырбек Борибеков отметил, что благодаря постоянному вниманию Главы государства за последние 3 года произошли кардинальные изменения в сфере подготовки кадров: теперь она является стройной системой обеспечения экономики трудовыми ресурсами, активно идет процесс вовлечения бизнеса в подготовку кадров. Ежегодно предприятия города подписывают с колледжами около 20 тыс. договоров. И таких примеров динамичного роста отрасли должно быть много.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ