Нужна перестройка госуправления – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимост в перестройке госуправления. С таким заявлением он выступил в ходе расширенного заседания Правительства, передает Kazpravda.kz
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"Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе, скепсис и недоверие граждан к местным и центральным властям. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления", - цитирует слова Главы государства пресс-служба Президента РК в Twitter.
По словам Токаева, сейчас более важной задачей является подбора кадров для выполнения качественно новых задач. Он отметил, что новый курс предусматривает новых исполнителей – образованных, решительных, инициативных, деловых и честных.
"Теперь задумайтесь: соответствует ли присутствующая здесь команда указанным критериям: Полагаю, члены Правительства, акимы трезво оценят свои возможности, хотя с самокритикой у нас было трудно, и примут решение в пользу государства", - добавил Президент.