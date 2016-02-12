​Нужна работа? Пожалуйста!

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Ангелина СИНЕВА, Костанай

Еркен долгое время не мог найти стабильную работу и применять на деле полученные умения. Хотелось иметь по-настоящему «свое» занятие, которое приносило бы удовольствие и достаточный заработок. Три года инженер проработал водителем, не единожды приходилось кочевать с одного места на другое. Однажды, прислушавшись к совету старшего брата, Еркен обращается за помощью в городской центр занятости Костаная.

Результат не заставил себя долго ждать. Через некоторое время безработному на тот момент Еркену позвонили и предложили пройти стажировку на автомобилестроительном заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» в инженерной структуре. Недолго думая, он направился на предприятие. Сегодня Байдалин работает инженером на заводе.

Он занимается обслуживанием гидравлического и пневматического оборудования. Как сравнивает сам Еркен, его работа чем-то родст­венна с медициной. В его мас­терской царит примерно такая же стерильность. Любой мелкий сор, попав в деталь, может нарушить работоспособность всего гидравлического или пневматического оборудования. Поэтому даже вход в этот цех только для избранных.

– Оборудование на заводе установлено новое, мы только его контролируем и обслуживаем, – рассказывает Еркен. – Мне нравится моя работа, она интересная, перспективная, способствует развитию. Хочется даже что-нибудь новое самому изобрести, ввести какие-нибудь новшества.

Помимо работы на производстве, инженер успевает принимать участие в общественной жизни предприятия. Был в числе инициаторов создания комитета по делам молодежи, а теперь является его активным участником.

Кстати, Байдалин не единственный, кто нашел работу благодаря взаимодействию местного центра занятости с крупными предприятия­ми. К примеру, за последние два года на производственных площадках АО «АгромашХолдинг» и ТОО «СарыаркаАвтоПром» были трудоуст­роены через центр занятости 47 человек. Причем находится работа не только для физически здорового населения, но и для людей с ограниченными возможностями.

Еркен считает, что сотрудничество центра занятости с предприятиями дает эффективные результаты: «Хорошо, что существуют отношения в таком формате между гражданами и государством. Мое резюме у каких только работодателей не побывало! И все было тщетно. А вот после обращения в центр занятости не прошло и месяца, как я устроился. Я рад, что государство находит время и возможности на заботу о трудоустройстве своих граждан, особенно в непростые времена», – подчеркнул инженер. 

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