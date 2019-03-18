​Нужна только победа

Понятно, что матчи плей-офф в КХЛ и ВХЛ сейчас находятся под особым вниманием как специалистов, так и болельщиков. Цена ошибки в противостояниях очень высока, и потому учитывается все: и настрой команд, и тактика тренеров, и, конечно же, судейство.

К сожалению, дружины из Астаны и Караганды в первых матчах напрямую ощутили на себе, какие странные решения могут принимать арбитры. Более того, руководству«барсов» даже пришлось специально обращаться в Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ. Но там лишь частично признали вину судейства и наказали одного из игроков «Авангарда»... денежным штрафом. А между тем клуб из Казахстана лишился одного из ударных форвардов – шведа Андре Петерссона.

Тем не менее обе наши дружины заслуживают похвалы. Если в первой игре, причем без вопросов (не касаясь судейства), «Барыс» уступил «Аванграду» со счетом 1:3, то во второй столь же убедительно оказался сильнее «ястребов», выиграв со счетом 4:2. Кстати, на обеих встречах было очень много омичей.

Болельщики из Омска сильно пострадали из-за того, что их команда сейчас базируется в подмосковной Балашихе (в их родном городе стадион признан негодным к эксплуатации), а так как Астана находится сравнительно недалеко, то отправиться в столицу Казахстана на игры любимой команды им, как говорится, сам Бог велел.

В это же время карагандинская «Сарыарка» в рамках ВХЛ продолжает борьбу за выход в следующий этап розыгрыша Кубка Петрова. В первых играх против альметьевского «Нефтяника» она тоже столкнулась со странными решениями судей. А ведь клуб из Татарстана – один из лидеров лиги и двух первых побед мог бы добиться и без посторонней помощи.

Впрочем, наши «беркуты» все же показали класс – в третьем поединке, уже на своей площадке, они собрались с силами и одолели соперника со счетом 3:1, тем самым сократив отставание в серии до 1–2.