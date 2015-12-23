​Нужная продукция

Это полностью покрывает запланированный объем по реконструкции существующих тепломагистралей Алматы. На сегодня предприятие уже производит ПВХ-профиль, мебель, деревянные и металлические двери, окна, различные металлоконструкции и изделия из металлопластика. Кроме того, продукция компании используется для строительства муниципального жилья по программе «Нұрлы жол» в городах Алматы, Астане, Талдыкоргане, Атырау, Усть-Каменогорске и Кызылорде.

Цех по производству полиэтиленовой оболочки для труб стал четвертым проектом, реализованным в рамках Карты индустриализации Алматы на 2015–2019 годы. Всего по ней будет осуществлено 43 проекта на сумму 100,5 млрд тенге с созданием 6 364 постоянных рабочих мест.