Нужная страховка

Все участники системы ОСМС могут беспрепятственно получать услуги в пакете медстрахования. Экстренная же помощь оказывается всем гражданам без исключения, независимо от статуса застрахованности.

Между тем с наступлением нового 2021 года казахстанцев все больше волнуют вопросы, связанные с участием в системе обязательного медицинского страхования, в частности, размер обязательных отчис­лений.

В настоящее время государство оплачивает взносы за 15 льготных категорий граж­дан. В данный список входят дети, пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, неработающие беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, студенты и другие категории населения, к которым

у нас в стране относятся порядка 11 млн граждан.

Отчисления за наемный персонал работодатели оплачивают в размере 2% от заработной платы из фонда оплаты труда. Индивидуальные предприниматели, как и прежде, должны делать взносы за себя. Их ежемесячный платеж с 2021 года остается без изменений – 5% от 1,4 МЗП. То есть ежемесячный взнос составляет 2 975 тенге.

Что касается самозанятых граж­дан, оказывающих различные услуги другим физическим и юридическим лицам без регистрации своей деятельности, то они могут производить взносы двумя путями. Первый – оплата 5% от МЗП, что составляет 2 125 тенге. Другой способ – встать на учет в налоговом органе в качестве участника ЕСП и платить 1 МРП, или 2 917 тенге, по состоянию на 1 января 2021 года для города и 0,5 МРП, или 1 458 тенге, для села.

ЕСП объединяет в себе четыре обязательных вида платежа: индивидуальный подоходный налог (ИПН), социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, пенсионные выплаты в ЕНПФ и отчисления в фонд ОСМС.

Что касается физических лиц, работающих по договору граж­данско-правового характера, то с их дохода будет удерживаться 2%, при этом максимально возможный платеж не должен превышать 8 500 тенге.