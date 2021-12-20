Нужно больше

Довести объем государственного спортивного заказа до 900 млн тенге в следующем году намерены в Прииртышье. В текущем году все бесплатные места заняты.

Старт проекта в регионе считают успешным. И в доказательство приводят такие цифры: в 2021 году с профессионального спорта на обновленное финансирование детского массового спорта перераспределили 218 млн тенге, потом добавили еще 95 млн. Эти средства позволили охватить бесплатными кружками и секциями около 7 тыс. детей по области.

– Конечно, количество детей, посещающих частные спортивные секции за счет бюджета, – это плавающая цифра, ведь кто-то выбывает, потом приходят новенькие, но в целом мы ориентируемся на 7 000 детей, – говорит заместитель руководителя управления по развитию туризма и спорта Нурлан Есембаев. – Кроме того, в нашей области занимаются в детско-юношеских спортивных школах еще 25 тысяч воспитанников.

В нынешнем году удалось охватить новой системой 18 видов спорта – к проекту подключены 195 секций, которые сформировали 315 групп. Таковы данные, предоставленные областным ведомством спорта. Если заглянуть на портал, то сразу видно, какие виды спорта хорошо организованы (имеются база, тренеры) и востребованы. Например, в разделе «футбол» поиск выдает 36 результатов, «волейбол» – 29, «настольный теннис» – 20, «дзюдо» – 17, «бокс» – 11.

А вот куда сложнее дела обстоят с такими популярными направлениями, как хоккей и плавание, – в Прииртышье вообще нет ни одного предложения по этим видам спорта. И это, кстати, не вопрос низкого спроса – желающих как раз таки много. Другое дело, что поставщикам пока невозможно оформить все документы в соответствии с требованиями проекта, ведь одно из них – договор на долгосрочную аренду спортивной площадки. Арендовать бассейны, ледовые арены или крытые корты не получается: в случае с плаванием это очень дорого, а с хоккеем – просто нечего.

Отметим и географию – к проекту подключились и сельские поставщики, задействованы все сельские районы, но при этом не все райцентры. Например, нет таких секций в Иртышске, отсутствуют они в крупных поселках Солнечный и Майкаин. Впрочем, специалисты объясняют это не тем, что нет желающих, а тем, что там и до новой реформы существовали бесплатные секции, которые посещали местные дети.

О том, что проект в Прииртышье работает успешно, можно судить и по такому факту: если в данный момент попытаться выбрать секцию, чтобы записать ребенка, то сразу видно, что практически у всех поставщиков (а их по линии спорта 182) исчерпан бюджет.

К слову, когда только началась работа по новой реформе и «Казправда» готовила первые публикации по этой теме, тренеры рассказывали, что им приходилось разъяснять родителям своих воспитанников, чтобы они не затягивали с регистрацией на портале, но не все торопились. Теперь же видно – и среди родителей появилась конкуренция, во многих секциях есть списки резерва из 10–15 детей.

А вот шансы посещать занятия бесплатно у «резервистов» появятся в следующем году. По словам Нурлана Есембаева, в бюджет 2022-го уже заложили 760 млн тенге, но намерены при уточнении довести эту цифру до 900 млн. Конечно, нужно понимать, что в нынешнем году дети посещали секции бесплатно лишь во втором полугодии, так что запланированные 760 млн не означают двукратного увеличения финансирования и 900 млн были бы куда более эффективными.

А вот по линии культуры средства для нового проекта в 2022 году действительно предус­мотрели такие, чтобы получить двукратный рост охвата детей. В текущем году (опять же во втором полугодии) на частные творческие кружки направили 103,6 млн тенге, на 2022-й заложили 446,9 млн.

Как сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, пока на портале зарегист­рированы 32 поставщика по 19 направлениям. Самые востребованные – танцы и вокал. Всего от родителей поступило 3 754 заяв­ки, выдали 3 298 ваучеров.

Отметим, что по линии культуры не такая широкая география, как в спортивном направлении – районы практически не участвуют в проекте. И этому есть логичное объяснение: в селах давно действуют бесплатные кружки при клубах, школах, их и прежде посещала местная ребятня, а вот частных организаторов, которые бы могли и, главное, хотели предложить альтернативу, как раз не хватает.

Уходящий год вообще можно назвать переломным в вопросах поддержки родителей, которые вкладывают в развитие своих детей, и частных организаций, работающих с детьми. Дело в том, что за счет бюджета сделали бесплатными не только занятия по линии спорта и культуры, но и по линии образования. Да, этот госзаказ реализуется не через портал artsport.edu.kz, но тем не менее он также помог сотням семей.

Как сообщили в управлении образования Павлодарской области, впервые в этом году выделен государственный образовательный заказ для частных организаций дополнительного образования – 1 110 мест по 7 нап­равлениям: туристско-краевед­ческому, эколого-биологичес­кому, научно-техническому, социально-педагогическому, художественно-эстетическому, спортивному, музыкально-инструментальному.

В регионе в таком конкурсе участвовали 34 поставщика, 15 из них в итоге были включены в перечень организаций. Заключать договоры с ними начали только в декабре – по факту пока на 14,4 млн тенге (в среднем на одного воспитанника выделили 13 тыс. в месяц), но на следующий год запланировали двукратное увеличение мест. Пока английский, математика, творчество – самые востребованные направления по линии дополнительного образования.