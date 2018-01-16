Нужно, чтобы общество видело нарушителей – Сагинтаев о приватизации

Общество
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Инга Селезнева
Необходимо публично наказывать компании, которые нарушают условия приватизации. Такое мнение высказал Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во время заседания в Правительстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Несмотря на то, что еще в 2016 году Вами было четко поручено сократить практику внесения в Правительство обращений касательно исключений объектов приватизации, количество таких обращений не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось", – сказал министр финансов РК Бахыт Султанов, зачитывая доклад.

Премьер-Министр посетовал, что если допускается много нарушений по приватизации, особенно со стороны регионов, то необходимо публично показывать те компании, которые нарушают условия приватизации, иначе ничего не изменится. 

"Надо, наверное, другой какой-то механизм! Я не знаю, может публично показывать нарушителей, выставьте, что в такой-то области, такой-то объект нарушает. Когда малый и средний бизнес участвует в этой приватизации, то они могли бы забрать предприятия. Или если затягивается оценка специально, или еще что-то с нарушениями делается, нужно публично это показывать или другие механизмы придумывать. А так, если мы просто будем говорить, что нужно взять на контроль и мониторить – ничего не изменится", – сказал Сагинтаев.

В ответ на это Султанов заверил, что нарушающие компании и области отмечены красной строкой на госреестре.

"Госреестр кто смотрит? Вы же и смотрите, может быть акимат, а нужно, чтобы общество смотрело, выкладывайте на те сайты, которые народ читает, популярные! Пусть видят, как идет приватизация в той или иной области и с какими нарушениями!" – сказал Сагинтаев.

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