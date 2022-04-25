Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика

Внешняя геополитическая турбулентность требует от Казахстана взвешенных и прагматичных решений по стратегическим направлениям развития экономики.

Минимизация рисков ухудшения экономической ситуации в стране из-за растущего геополитического напряжения вокруг России и усиления санкционного давления на Москву продолжает оставаться одной из ключевых задач Правительства РК.

Глава государства на съезде партии «AMANAT» 1 марта заявил, что по итогам серии совещаний в Совете безопасности он поставил перед Правительством конкретные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.

По словам Касым-Жомарта Токаева, экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации.

На этом фоне некоторые пользователи социальных сетей в Казахстане высказывают мнение, что республике нужно выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и максимально политически и экономически дистанцироваться от РФ.

Если абстрагироваться от эмоциональной стороны вопроса, которой зачастую грешат дискуссии в Интернете, то следует проанализировать плюсы и минусы от участия Казахстана в Евразийском интеграционном проекте. В первую очередь в этом контексте важно помнить, что Евразийский союз является экономическим, и этот факт методично и четко проговаривается руководством нашей страны, в том числе в ответ на инициативы некоторых партнеров расширить мандат ЕАЭС на другие сферы, к примеру, образование, здравоохранение, культуру и науку.

К примеру, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года Касым-­Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами союза многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений.

– Поэтому рассмотрение этих вопросов в пятистороннем форма­те с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути Договора о создании ЕАЭС от 2015 года, – отметил Глава государства.

Взамен расширения сферы компетенций Евразийской экономической комиссии Глава государства предложил повысить эффективность работы по имею­щимся направлениям, в том числе на практике обеспечить движение товаров без барьеров и ограничений, поэтапно строить единый рынок услуг в согласованных сторонами секторах, готовиться к общему энергетическому и финансовому рынкам.

В целом членство в ЕАЭС дает Казахстану, как и другим странам-участницам, возможность расширять свои торговые возможности, в первую очередь за счет доступа на рынки стран-партнеров. И Казахстан пользуется этой возможностью, стабильно наращивая не просто экспорт на рынки стран союза, но и увеличивая в нем долю продукции перерабатывающей промышленности.

По итогам 2021 года внешняя торговля союза выросла более чем на 34%, а внутренняя еще более значительно – на 67%, что по оценке казахстанской стороны, – хороший показатель крепнущих торгово-экономических связей внутри ЕАЭС.

Критики союза часто указывают на отрицательное сальдо торгового баланса между РК и странами ЕАЭС. Это означает, что импортируем мы из стран союза больше, чем экспортируем.

Однако такая ситуация в первую очередь связана с тем, что Казахстан заместил дорогостоя­щую продукцию из дальнего зарубежья более доступным импортом с соседних рынков, что благоприятно влияет на цены. Позитивный эффект от интеграции будет последовательно нарастать по мере снижения ­сохраняющихся барьеров во взаимной торговле.

Между тем с началом военных действий в Украине возникли риски того, что под антироссийские санкции может попасть и Казахстан как стратегический партнер РФ.

Позицию республики по данному вопросу предельно четко обозначил заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Он напомнил, что Казахстан твердо привержен позиции поиска мирного разрешения конфликта между Москвой и Киевом.

В ответ на занятый Казахстаном нейтралитет по данному воп­росу страны Запада пообещали не допустить влияния антироссийских санкций на республику.

Вместе с тем глава МИД добавил, что у нашей страны исторически сложились тесные политические, экономические, культурные и гуманитарные связи с Россией. Имея самую протяженную в мире границу, Казахстан намерен сохранить наработанный уровень торгово-экономического взаимодействия с российскими партнерами. Он подчеркнул, что Казахстан не намерен присоединяться к санк­ционному давлению на Российскую Федерацию и предпринимать каких-либо шагов, которые каким-то образом ущемляли бы интересы России и противоречили духу нашего партнерства.

Однако, защищая собственные национальные интересы, Казах­стан принимает все меры по недопущению серьезного воздействия этих санкций на развитие экономики республики. По словам Мухтара Тлеуберди, Правительство Казахстана в данное время ведет консультации по этим вопросам с западными партнерами.

– Во избежание вторичных санкций и для минимизации их негативных последствий на наше население, товаропроизводителей, экспортеров Казахстан не намерен принимать каких-либо целенаправленных шагов для обхода санкций, – сказал он.

Вместе с тем, по словам минист­ра, будучи полноправным членом Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации, Казахстан продолжит развивать торговые отношения с РФ и другими странами.

Рассуждая даже гипотетически о выходе из ЕАЭС, следует учитывать: такой шаг будет выглядеть как демонтаж системы стратегического партнерства, выстроенного с Москвой за десятилетия сотрудничества. Эксперты напоминают, что для страны, которая экспортирует основную часть своей нефти по трубопроводам, пролегающим по российской территории, а также на 40% зависит от российского импорта и не имеет выхода к морю, такой разрыв несет большие, если не сказать экзистенциальные риски.

Как отмечает эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Лидия Пархомчик, динамика товарооборота за прошедший год показывает, что страны ЕАЭС превысили уровень «доковидного» 2019 года на 17,8%, или на 11 млрд долларов. Объем взаимной торговли товарами в рамках ЕАЭС за 2021-й составил 72,6 млрд долларов.

Фактически рост объемов экс­порта взаимной торговли в 2021 году был зафиксирован во всех государствах союза. Для Казахстана данный показатель составил 34,9%. На оборот со странами ЕАЭС приходится 25,7% всего товарооборота страны, а именно, 26,1 млрд долларов.

– В подобных условиях намеренный отказ Нур-Султана от сотрудничества с партнерами по ЕАЭС может существенным образом повлиять не только на производственный потенциал страны, но и на экономическую стабильность в целом, – считает эксперт.

По словам Лидии Пархомчик, из-за особенностей географического положения для Казахстана крайне важным остается недискриминационный доступ к транс­портной инфраструктуре стран – партнеров по ЕАЭС. Очевидно, что логистические затраты значительно влияют на конечную себестоимость продукции. В условиях, когда транспортная сфера переживает глобальную трансформацию, привлечение дополнительного транзитного трафика может обеспечить казахстанской экономике около 3,5% прироста к ВВП.

Лидия Пархомчик подчеркивает, что для Казахстана именно рынок стран ЕАЭС является первоочередным для экспорта несырьевых товаров. В настоящее время доля обработанной продукции в казахстанском экспорте в страны союза составляет 58%.

– По сути, понижение степени приоритетности сотрудничест­ва в рамках союза означает рассинхронизацию казахстанско-российских торговых отношений. Подобные действия могут спровоцировать экономический кризис, который по своим масштабам превзойдет потери от пандемии. Понятно, что в условиях санк­ционного давления в отношении России и Беларуси от ЕАЭС потребуются особые усилия для поддержания макроэкономической стабильности. Здесь же открывается и окно возможнос­тей для того, чтобы ускорить реализацию общесоюзных кооперационных проектов по стратегически важным направлениям сотрудничества, – рассуждает эксперт ИМЭП.

Одним из направлений такого сотрудничества может стать развитие потенциала импортозамещения государствами ЕАЭС. Согласно оценкам, до 27,4% ввозимых в ЕАЭС товаров промышленного назначения на сумму около 70 млрд долларов может быть замещено продукцией национальных производителей. При этом Россия обладает наибольшим потенциалом импортозамещения – 55,7 млрд долларов. Потенциал импортозамещения по промышленным товарам в Казахстане составляет 7,3 млрд долларов, а в Беларуси – 4,3 млрд долларов.

Кроме того, продолжение ­сотрудничества в рамках ЕАЭС не означает незыблемости условий этой работы. Новая экономическая реальность, в которой оказалась РФ, по всей видимости, приведет к снижению импорта в нее из третьих стран. Следовательно, остальные партнеры имеют право инициировать процесс пересмотра порядка распределения импортных таможенных пошлин в рамках союза.

Как известно, Договором о ЕАЭС предусмотрены обязательства государств-членов собирать и перечислять друг другу импорт­ные таможенные пошлины в соответствии с установленными коэффициентами. В настоящее время нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин установлены в следующих размерах: Армения – 1,220%; Беларусь – 4,860%; Казахстан – 6,955%; Кыргызстан – 1,900%; Россия – 85,065%. Министр нацио­нальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на одном из недавних брифингов пояснил, что пересмотр данной пропорции возможен.

– Любая страна – член ЕАЭС может инициировать пересмотр долей, своей доли, например, в сторону ее увеличения, условно говоря, в той или иной ситуации. И тогда этот вопрос должен быть проработан. То есть мы его вынесем на комиссию ЕЭК, затем он должен быть проработан на экспертном уровне, и при достижении определенного понимания будет дальше рассматриваться на уровне Совета ЕАЭС, – отметил министр.