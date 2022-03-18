Нужно ли носить маски в аэропорту, на вокзале и в транспорте – новое постановление

Главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина подписала постановление «О смягчении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на объектах транспорта», сообщает Kazpravda.kz.

Так, в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах нужно обеспечить частое проветривание всех помещений; уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; персонал средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Сотрудники и пассажиры должны носить медицинские маски внутри зданий аэропортов, вокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.

На вокзалах и в аэропортах должен работать медицинский или здравпункт с изолятором. В нем будут до прибытия скорой помощи размещать сотрудников аэропортов, вокзалов в случае ухудшения их здоровья.

На регулярных пассажирских перевозках (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен) пассажиров в транспортное средство нужно допускать в количестве, не превышающем число посадочных мест, за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов).

По-прежнему необходимо проводить дезинфекцию общественного транспорта по окончанию смены (рейса, маршрута).

Работники и пассажиры в транспортном средстве должны быть в медицинских масках.

Настоящее постановление вступило в силу с 17 марта 2022 года.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.