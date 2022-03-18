Главный государственный санитарный врач на транспорте Жанар Уразалина подписала постановление «О смягчении ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на объектах транспорта», сообщает Kazpravda.kz.
Так, в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах нужно обеспечить частое проветривание всех помещений; уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; персонал средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).
Сотрудники и пассажиры должны носить медицинские маски внутри зданий аэропортов, вокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.
На вокзалах и в аэропортах должен работать медицинский или здравпункт с изолятором. В нем будут до прибытия скорой помощи размещать сотрудников аэропортов, вокзалов в случае ухудшения их здоровья.
На регулярных пассажирских перевозках (авиационные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен) пассажиров в транспортное средство нужно допускать в количестве, не превышающем число посадочных мест, за исключением специализированных транспортных средств (перронных автобусов).
По-прежнему необходимо проводить дезинфекцию общественного транспорта по окончанию смены (рейса, маршрута).
Работники и пассажиры в транспортном средстве должны быть в медицинских масках.
Настоящее постановление вступило в силу с 17 марта 2022 года.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.