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Экономика
Нужно ли проходить перерегистрацию предпринимателям Астаны

Переименование столицы Казахстана не приведет к изменениям в регистрационных данных налогоплательщиков. Соответственно, перерегистрацию им проходить не нужно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«Изменение названия столицы с города Нур-Султан в город Астана не повлечет внесения изменений в регистрационные документы налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц-нерезидентов. Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг», – проинформировали в КГД.

Банковские реквизиты для зачисления налогов и платежей в бюджет (БИН, коды органов государственных доходов, ИИК, БИК Комитета казначейства, КБК, КНП) остаются прежними.

Изменятся только наименования органов государственных доходов. Так, Департамент госдоходов по Нур-Султану станет на ДГД по Астане. Соответственно, изменятся наименования управлений госдоходов районов столицы, а также Астана – жаңа қала.

«При этом изменение названий ДГД и УГД никак не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в платежных документах нет необходимости вручную набирать наименование ДГД и УГД. При оплате налогов через мобильные приложения банков необходимо выбрать соответствующий УГД из списка органов госдоходов. До перерегистрации ДГД и УГД граждане при совершении оплаты могут выбрать из списка старое наименование ДГД и УГД», – разъяснили в комитете.

Реквизиты текущих счетов для оплаты налогов и платежей в бюджет размещены на официальном сайте Комитета госдоходов по ссылке: https://kgd.gov.kz/sites/default/files/spravochniki/spravochnik_kodifikator_s_ukazaniem_bin_i_rekvizitami_dlya_zachisleniya_platezhey_v_byudzhet_po_organam_gosudarstvennyh_dohodov_respubliki_kazahstan.xlsx

Напомним, ранее в Министерстве юстиции РК пояснили, что жителям столицы нет необходимости менять документы, они будут меняться своим чередом в те сроки, когда истекают сроки их действия.

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