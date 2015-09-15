Нужно продолжить экономическую поддержку борьбы с терроризмом в Таджикистане – Назарбаев

Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем выступлении на Совете коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе заявил, что странам ОДКБ необходимо продолжить инвестировать в борьбу с терроризмом в Таджикистане, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Несмотря на сложности в мировой экономике, нужно и впредь оказывать экономическую поддержку Таджикистану, находящемуся на переднем плане борьбы с международным терроризмом. Казахстан только в текущем году направил в братскую страну продовольствие и строительные материалы на сумму 2,7 миллиона долларов", – отметил Елбасы.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание участников сессии на ситуацию в Афганистане.
"Особую озабоченность вызывает активизация деятельности боевиков на севере Афганистана. Для адекватного реагирования на риски и вызовы, исходящие с афганской территории, необходимо наращивать совместные усилия в рамках ОДКБ, как на двусторонней основе, так и в рамках работы других международных организаций. Казахстан продолжает оказывать техническую и гуманитарную помощь Кабулу, ежегодно поставляя продовольствие, топливо, медикаменты, а также обучая афганскую молодежь в ведущих казахстанских вузах", – отметил Президент Казахстана.
В этой связи Назарбаев среди проектов решений сессии особо выделил Соглашение
о сотрудничестве в области перевозок воинских и других формирований, которое четко регулирует порядок перемещения воинских контингентов, вооружения, техники по территориям стран – членов ОДКБ.
В целом, заметил Глава государства, с учетом непростой обстановки в регионе наша страна поддерживает меры, направленные на повышение боеспособности коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.
"Казахстан поддерживает необходимость наращивания боевой и служебной подготовки воинских контингентов специальных формирований КСОР. Полагаем необходимым регулярно проводить учения, в том числе в виде внезапных проверок", – сказал он.
В завершение Нурсултан Назарбаев заверил других участников мероприятия в неукоснительном соблюдении Казахстаном всех обязательств в рамках ОДКБ, а также в оказании необходимой гуманитарной помощи странам-союзникам.
В мероприятии также приняли участие президенты: Таджикистана – Эмомали Рахмон, Армении – Серж Саргсян, Беларуси – Александр Лукашенко, Кыргызстана – Алмазбек Атамбаев, России – Владимир Путин, Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, а также главы оборонных и внешнеполитических ведомств государств – членов Организации.