Как образ жизни

Как говорят, на таких энтузиас­тах, как Кемельбек Момынович, в республике все и держится. Суим­баев в настоящее время находится на посту вице-пре­зидента Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса Респуб­лики Казахстан, председателя спортивной общественности и ветеранов Темиртау.

«Со спортом по жизни!» – главный девиз Кемельбека Момыновича. И действительно, более 50 лет он вовлечен в развитие и организацию самых разных спортивных направлений в стране. Его подопечные неоднократно становились победителями и призерами всесоюзных и респуб­ликанских соревнований по летнему и зимнему многоборью ГТО (нормативная основа физичес­кого воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта – «Готов к труду и обороне». – Авт.). Суимбаев воспитал чемпиона Казахстана по легкой атлетике Александра Казмерчука, который в настоящее время занимает пост президента Федерации легкой атлетики Самарской области (Россия). Кемельбек Момынович продолжает вносить весомый вклад в международные спортивные результаты казахстанских легкоатлетов, пловцов, конькобежцев, стрелков из лука.

Легкоатлетический старт

Кемельбек Суимбаев в свое время окончил Алматинский государственный институт физической культуры. Как и положено активному и амбициозному студенту, он нередко становился участником различных соревнований, выезжал на учебно-тренировочные сборы. Сокурсники, друзья и приятели уважали и любили Кемельбека. Он еще в то время был душой компании с организаторской жилкой.

Спортивная карьера Кемельбека Момыновича стартовала с легкой атлетики. Не найдя себя в беге, он перешел на спортивную ходьбу, где почти сразу снискал неплохие результаты. Успехи, несомненно, мотивируют каждого спортсмена. Вот и молодой Кемельбек по прозвищу Кама, которое ему дали друзья-студенты, продолжил усердные тренировки в спортивной ходьбе. Он неоднократно становился призером республиканских соревнований, что позволило ему добиться лидерства в сборной команде Казахстана по спортивной ходьбе. В конце 60-х годов Суимбаев участвовал во Всесоюзной спартакиаде школьников в Армении в составе сборной команды ­КазССР, а также стал призером среди юношей ЦСДСО «Буревестник».

В 70-х годах Кемельбек Момынович отслужил в частях спортивного клуба армии Среднеазиатского военного округа. После демобилизации переехал в Темиртау, где стал работать тренером по легкой атлетике в детской спортивной школе № 2, воспитывая будущих чемпионов.

Готов к труду и обороне!

Пожалуй, с тех времен и начался основной старт достижений Кемельбека Момыновича в качест­ве спортивного организатора. В 1977 году его пригласили возглавить городское спортивное общество «Спартак». На этом руководящем посту Суимбаев добился того, чтобы в штате каждой городской организации появился инструктор по спорту.

– Тогда «Спартак» совместно с горисполкомом комсомола регулярно проводил спортивные мероприятия и турниры. Одни из них – «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», – вспоминает Кемельбек Момынович. – Жаль, что сейчас такие интереснейшие состязания, которые давали огромный толчок развитию отечест­венного спорта, уже давно не проводятся.

Суимбаев активно поддерживал развитие легкой атлетики. В 1979 году стал тренером сборной команды Казахстана по ГТО, а в 1983 году – главным тренером команды страны. Как отмечают представители спортивного сообщества, именно в то время знаменитая спортсменка из Темиртау Раиса Задорожная стала трехкратной чемпионкой СССР по многоборью.

Создание совета

В «нулевые», когда многие спортивные объекты Темиртау были закрыты или нуждались в капитальном ремонте, был создан городской Совет общест­венности спорта. Его возглавил Кемельбек Момынович. Члены совета во главе со своим неравнодушным к спорту руководителем добивались от областных и республиканских спортивных организаций выделения необходимых средств на благоустройство важнейших спортивных объектов. Ведь, по их справедливому мнению, достойные условия для тренировок – один из важнейших факторов спортивных достижений любого спортсмена.

– Наш коллектив очень дружный. Я для всех своих коллег главный аксакал, – не без гордости отмечает Кемельбек Суим­баев. – Уверен, что в нашей стране назрела необходимость создания советов спортивной общественности в каждом городе, области и в целом в республике. Неравнодушные к спорту люди, энтузиасты должны сегодня объединяться, двигать спорт. Нам необходимо брать пример и с наших российских коллег касательно работы в рамках спортивного законодательства. Увы, сегодня большинство казахстанских предприятий не оказывают спонсорскую поддерж­ку детскому спорту. Хорошо известно, что в России компании стоят в очереди, чтобы поддержать детский футбол, хоккей и многие другие виды спорта, в которых активно задействованы дети.

Как отмечает Суимбаев, сегодня также назрела необходимость в пересмотре пенсионных выплат заслуженным тренерам нашей страны, которые всю жизнь трудились на благо отечественного спорта.

На Олимпиаду с командой

Кемельбек Момынович прис­тально следит за успехами наших стрелков из лука, находясь на посту вице-президента национальной Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса.

Некоторое время назад, как отмечает Суимбаев, стрельба из лука в Казахстане находилась в глубоком застое. Но спустя некоторое время Казахстану все же удалось получить право представлять команду по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Огромна заслуга в этом Ильфата Абдуллина, который и подарил своим товарищам по команде шанс выступить на главном старте четырехлетия.

Мужская команда по стрельбе из лука, по мнению Суимбаева, в последние годы демонстрирует отличные результаты. Ребята смогли достойно зарекомендовать себя на ряде международных стартов, в том числе и на этапе Кубка мира в Шанхае. Таким образом, к Олимпиаде команда подошла успешно, получив необходимый соревновательный опыт.

– Теперь наша задача – активно продолжать развивать женскую стрельбу из лука, чтобы также иметь возможность сформировать олимпийскую команду среди наших девушек, – говорит Кемельбек Момынович.

Сейчас стрельба из лука активно развивается в Талдыкоргане, Шымкенте, Уральске, Алма­ты, Нур-Султане, Павлодаре, Акмолинской, Карагандинской областях.

– Предыдущие годы наши спортсмены имели возможность участвовать только в индиви­дуальных соревнованиях. Мы с нетерпением ждем, когда все соревнования смогут возобновиться, жизнь войдет в свое привычное русло, и мы будем радоваться успехам соотечественников не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, – говорит Кемельбек Момынович.

Федерация и тренеры ведут к успеху

Стремительному развитию стрельбы из лука в Казахстане способствует и национальная федерация.

– Федерация во главе с Алмазом Булатовичем Мурзабековым, человеком, всей душой болеющим за развитие спорта, сосредоточивает свое внимание на создании необходимых условий, строительстве тренировочных баз для стрельбы из лука. В нынешнем году Алмазу Булатовичу исполнилось 60 лет. Мурзабекова в международном азиатском спортивном сообществе признают как лучшего специа­листа в своей области. Он внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие спорта в стране, – подчеркнул Кемельбек Момынович.

В частности, как отмечает Суим­баев, в Казахстане, в Талгаре, построили прекрасный лукодром, ставший одной из лучших стрелковых баз в Азии. Его появлению способствовал президент Национального олимпийс­кого комитета Тимур Кулибаев.

– Что же касается тренерских кадров, то большинство наших специалистов – истинные энтузиасты, специалисты, преданные своему делу, – делится Суимбаев. – Многие из них в свое время, как и другие их коллеги, могли уйти из спорта и целиком погрузиться в бизнес. Но они остались служить нашему общему делу. Правда, в Темиртау в одно время остро стоял вопрос в отношении тренеров. Для того чтобы развивать стрельбу из лука в Темиртау, я приглашал специалистов из Шымкента, Уральска. В конце концов решил воспитывать своих тренеров. И теперь спокоен за судьбу этого вида спорта в городе, в котором живу уже 46 лет.

Темиртау спортивный

У Кемельбека Суимбаева накопилось большое количество информации, историй и воспоминаний, связанных со спортом Темиртау. И потому пришло время выпустить книгу под названием «Темиртау спортивный».

– Надеюсь, что спортивная общественность поможет мне в осуществлении моей давней идеи с книгой, – говорит вице-президент Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса Респуб­лики Казахстан, председатель спортивной общественности и ветеранов Темиртау. – В свое время для жизни и работы я выбрал город Темиртау, поверил в него, поверил в его будущее. Уже 14 лет посвятил стрельбе из лука. Хорошо помню, как провел в 2008 году первый зимний чемпионат Казахстана в ледовом Дворце спорта Темиртау.

По словам Суимбаева, огромное количество темиртаусцев формировали сборные команды Союза и Казахстана в различных видах спорта.

В этом году одним из последних спортивных событий по стрельбе из лука до объявления режима ЧП в стране стал зимний чемпионат Казахстана, который прошел в темиртауском спортивном комплексе «Миттал». В соревнованиях приняли участие 230 лучников из различных регио­нов страны, в том числе и спортсмены-паралимпийцы. Прог­рамма соревнований включила в себя стрельбу на дистанциях 18 и 25 метров, командные соревнования, олимпийский круг.

– Мы все с нетерпением ждем разрешения ситуации, связанной с пандемией коронавируса, очень хочется, чтобы спортсмены за это время не растеряли тот колоссальный опыт и мас­терство, которые им удалось приобрести за прошедшие пред­олимпийские сезоны. Желаю нам всем здоровья, силы духа и скорейших встреч, – подытожил Кемельбек Суимбаев.