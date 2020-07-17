Статьи Нужно просто любить свое дело 17 июля 2020 г. 10:43 Юлия Миленькая Как образ жизниКак говорят, на таких энтузиастах, как Кемельбек Момынович, в республике все и держится. Суимбаев в настоящее время находится на посту вице-президента Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса Республики Казахстан, председателя спортивной общественности и ветеранов Темиртау. «Со спортом по жизни!» – главный девиз Кемельбека Момыновича. И действительно, более 50 лет он вовлечен в развитие и организацию самых разных спортивных направлений в стране. Его подопечные неоднократно становились победителями и призерами всесоюзных и республиканских соревнований по летнему и зимнему многоборью ГТО (нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта – «Готов к труду и обороне». – Авт.). Суимбаев воспитал чемпиона Казахстана по легкой атлетике Александра Казмерчука, который в настоящее время занимает пост президента Федерации легкой атлетики Самарской области (Россия). Кемельбек Момынович продолжает вносить весомый вклад в международные спортивные результаты казахстанских легкоатлетов, пловцов, конькобежцев, стрелков из лука.Легкоатлетический стартКемельбек Суимбаев в свое время окончил Алматинский государственный институт физической культуры. Как и положено активному и амбициозному студенту, он нередко становился участником различных соревнований, выезжал на учебно-тренировочные сборы. Сокурсники, друзья и приятели уважали и любили Кемельбека. Он еще в то время был душой компании с организаторской жилкой. Спортивная карьера Кемельбека Момыновича стартовала с легкой атлетики. Не найдя себя в беге, он перешел на спортивную ходьбу, где почти сразу снискал неплохие результаты. Успехи, несомненно, мотивируют каждого спортсмена. Вот и молодой Кемельбек по прозвищу Кама, которое ему дали друзья-студенты, продолжил усердные тренировки в спортивной ходьбе. Он неоднократно становился призером республиканских соревнований, что позволило ему добиться лидерства в сборной команде Казахстана по спортивной ходьбе. В конце 60-х годов Суимбаев участвовал во Всесоюзной спартакиаде школьников в Армении в составе сборной команды КазССР, а также стал призером среди юношей ЦСДСО «Буревестник». В 70-х годах Кемельбек Момынович отслужил в частях спортивного клуба армии Среднеазиатского военного округа. После демобилизации переехал в Темиртау, где стал работать тренером по легкой атлетике в детской спортивной школе № 2, воспитывая будущих чемпионов.Готов к труду и обороне!Пожалуй, с тех времен и начался основной старт достижений Кемельбека Момыновича в качестве спортивного организатора. В 1977 году его пригласили возглавить городское спортивное общество «Спартак». На этом руководящем посту Суимбаев добился того, чтобы в штате каждой городской организации появился инструктор по спорту. – Тогда «Спартак» совместно с горисполкомом комсомола регулярно проводил спортивные мероприятия и турниры. Одни из них – «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», – вспоминает Кемельбек Момынович. – Жаль, что сейчас такие интереснейшие состязания, которые давали огромный толчок развитию отечественного спорта, уже давно не проводятся. Суимбаев активно поддерживал развитие легкой атлетики. В 1979 году стал тренером сборной команды Казахстана по ГТО, а в 1983 году – главным тренером команды страны. Как отмечают представители спортивного сообщества, именно в то время знаменитая спортсменка из Темиртау Раиса Задорожная стала трехкратной чемпионкой СССР по многоборью. Создание советаВ «нулевые», когда многие спортивные объекты Темиртау были закрыты или нуждались в капитальном ремонте, был создан городской Совет общественности спорта. Его возглавил Кемельбек Момынович. Члены совета во главе со своим неравнодушным к спорту руководителем добивались от областных и республиканских спортивных организаций выделения необходимых средств на благоустройство важнейших спортивных объектов. Ведь, по их справедливому мнению, достойные условия для тренировок – один из важнейших факторов спортивных достижений любого спортсмена.– Наш коллектив очень дружный. Я для всех своих коллег главный аксакал, – не без гордости отмечает Кемельбек Суимбаев. – Уверен, что в нашей стране назрела необходимость создания советов спортивной общественности в каждом городе, области и в целом в республике. Неравнодушные к спорту люди, энтузиасты должны сегодня объединяться, двигать спорт. Нам необходимо брать пример и с наших российских коллег касательно работы в рамках спортивного законодательства. Увы, сегодня большинство казахстанских предприятий не оказывают спонсорскую поддержку детскому спорту. Хорошо известно, что в России компании стоят в очереди, чтобы поддержать детский футбол, хоккей и многие другие виды спорта, в которых активно задействованы дети. Как отмечает Суимбаев, сегодня также назрела необходимость в пересмотре пенсионных выплат заслуженным тренерам нашей страны, которые всю жизнь трудились на благо отечественного спорта. На Олимпиаду с командойКемельбек Момынович пристально следит за успехами наших стрелков из лука, находясь на посту вице-президента национальной Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса. Некоторое время назад, как отмечает Суимбаев, стрельба из лука в Казахстане находилась в глубоком застое. Но спустя некоторое время Казахстану все же удалось получить право представлять команду по стрельбе из лука на Олимпийских играх. Огромна заслуга в этом Ильфата Абдуллина, который и подарил своим товарищам по команде шанс выступить на главном старте четырехлетия.Мужская команда по стрельбе из лука, по мнению Суимбаева, в последние годы демонстрирует отличные результаты. Ребята смогли достойно зарекомендовать себя на ряде международных стартов, в том числе и на этапе Кубка мира в Шанхае. Таким образом, к Олимпиаде команда подошла успешно, получив необходимый соревновательный опыт. – Теперь наша задача – активно продолжать развивать женскую стрельбу из лука, чтобы также иметь возможность сформировать олимпийскую команду среди наших девушек, – говорит Кемельбек Момынович.Сейчас стрельба из лука активно развивается в Талдыкоргане, Шымкенте, Уральске, Алматы, Нур-Султане, Павлодаре, Акмолинской, Карагандинской областях.– Предыдущие годы наши спортсмены имели возможность участвовать только в индивидуальных соревнованиях. Мы с нетерпением ждем, когда все соревнования смогут возобновиться, жизнь войдет в свое привычное русло, и мы будем радоваться успехам соотечественников не только в своей стране, но и далеко за ее пределами, – говорит Кемельбек Момынович.Федерация и тренеры ведут к успехуСтремительному развитию стрельбы из лука в Казахстане способствует и национальная федерация. – Федерация во главе с Алмазом Булатовичем Мурзабековым, человеком, всей душой болеющим за развитие спорта, сосредоточивает свое внимание на создании необходимых условий, строительстве тренировочных баз для стрельбы из лука. В нынешнем году Алмазу Булатовичу исполнилось 60 лет. Мурзабекова в международном азиатском спортивном сообществе признают как лучшего специалиста в своей области. Он внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие спорта в стране, – подчеркнул Кемельбек Момынович. В частности, как отмечает Суимбаев, в Казахстане, в Талгаре, построили прекрасный лукодром, ставший одной из лучших стрелковых баз в Азии. Его появлению способствовал президент Национального олимпийского комитета Тимур Кулибаев. – Что же касается тренерских кадров, то большинство наших специалистов – истинные энтузиасты, специалисты, преданные своему делу, – делится Суимбаев. – Многие из них в свое время, как и другие их коллеги, могли уйти из спорта и целиком погрузиться в бизнес. Но они остались служить нашему общему делу. Правда, в Темиртау в одно время остро стоял вопрос в отношении тренеров. Для того чтобы развивать стрельбу из лука в Темиртау, я приглашал специалистов из Шымкента, Уральска. В конце концов решил воспитывать своих тренеров. И теперь спокоен за судьбу этого вида спорта в городе, в котором живу уже 46 лет. Темиртау спортивныйУ Кемельбека Суимбаева накопилось большое количество информации, историй и воспоминаний, связанных со спортом Темиртау. И потому пришло время выпустить книгу под названием «Темиртау спортивный». – Надеюсь, что спортивная общественность поможет мне в осуществлении моей давней идеи с книгой, – говорит вице-президент Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса Республики Казахстан, председатель спортивной общественности и ветеранов Темиртау. – В свое время для жизни и работы я выбрал город Темиртау, поверил в него, поверил в его будущее. Уже 14 лет посвятил стрельбе из лука. Хорошо помню, как провел в 2008 году первый зимний чемпионат Казахстана в ледовом Дворце спорта Темиртау. По словам Суимбаева, огромное количество темиртаусцев формировали сборные команды Союза и Казахстана в различных видах спорта. В этом году одним из последних спортивных событий по стрельбе из лука до объявления режима ЧП в стране стал зимний чемпионат Казахстана, который прошел в темиртауском спортивном комплексе «Миттал». В соревнованиях приняли участие 230 лучников из различных регионов страны, в том числе и спортсмены-паралимпийцы. Программа соревнований включила в себя стрельбу на дистанциях 18 и 25 метров, командные соревнования, олимпийский круг. – Мы все с нетерпением ждем разрешения ситуации, связанной с пандемией коронавируса, очень хочется, чтобы спортсмены за это время не растеряли тот колоссальный опыт и мастерство, которые им удалось приобрести за прошедшие предолимпийские сезоны. Желаю нам всем здоровья, силы духа и скорейших встреч, – подытожил Кемельбек Суимбаев.