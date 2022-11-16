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Президент , Транспорт

"Нужно срочно менять ситуацию" – президент о дорожно-транспортной системе Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью Алматы, где отметил проблемные вопросы дорожно-транспортной системы города, сообщает Kazpravda.kz.

"Важнейшим приоритетом Алматы является неуклонное повышение качества жизни и благосостояния горожан, на что во многом влияет эффективность дорожно-транспортной системы. Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип "город для людей", - сказал президент.

Как он отметил, ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт, и этот поток с каждым годом только увеличивается. Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением.

"Особое внимание следует уделить транспортной доступности школ и детских садов, которые в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей. В целом, для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов", - продолжил глава государства.

По его словам, значимой составляющей качества жизни в городе является также безопасность дорожного движения.

"Несмотря на позитивные тенденции, дорожно-транспортные происшествия – все еще частое явление. Нужно принимать комплексные меры для решения этой сверхважной проблемы. Люди – это наше главное богатство. Полиции для повышения уровня водительской и пешеходной культуры необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества. Мы должны сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах", - заявил Токаев.

Президент отметил, что сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно. Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы.

"Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена. Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц. Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов. Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации", - указал Касым-Жомарт Токаев.

Также он распорядился продумать создание единой транспортной модели развития Алматинской агломерации.

"Два региона – Алматы и Алматинская область – тесно связаны между собой. Маятниковая миграция создает огромную нагрузку на дорожно-транспортную сеть Алматы. Поэтому нужно уделить особое внимание развитию пригородного общественного транспорта. Необходимо запустить новые автобусные маршруты с дополнительным охватом 50 населенных пунктов. Недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Қонаев. Министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения", - заключил глава государства.

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