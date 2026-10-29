Нужно уметь прощать

Театр
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В Карагандинском русском драматическом театре им. К. Станиславского прошла премьера психологической драмы «Слепая на­дежда» Алимбека Оразбекова. Сам автор и выступил режиссером-постановщиком.

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Алимбек Токтарович – личность для местной публики известная. Почти 15 лет он посвятил Карагандинскому областному академическому казахскому драматическому театру им. С. Сейфуллина, после чего переехал в Алматы. Его пьеса, написанная около восьми лет назад, основана на реальных событиях, которые стали причиной судебного разбирательства. О них автору рассказала его родственница-адвокат.

Главная героиня драмы – Ажар, мать двоих сыновей, которых вырастила без мужа, он умер. И вот в ее жизнь приходит беда. Она решается на отчаянный шаг: чтобы спасти от тюрьмы старшего сына, подталкивает к признанию вины младшего. Материнское сердце слепо верит в то, что избрало единственный способ спасти благополучие своей семьи.

– «Слепая надежда» – это история о материнской любви – чрезмерной, жаждущей оградить ребенка от всех бед, – отмечает Алимбек Оразбеков. – Мы видим, к каким тяжелым последствиям она приводит. И невольно задумываемся: может, матери не надо было брать все в свои руки? Может, следовало дать детям немножко свободы? Ведь она рисковала потерять их.

Роли сыновей Ажар в спектакле исполняют Кирилл Пловайко и Вадим Ахметов. Образ их дяди Жалгаса – брата умершего отца – на сцене воплощает Денис Цветков. У этого героя своя душевная боль. Он много лет не общался с семьей брата из-за того, что его супруга недолюбливает сноху и племянников.

– Каждый человек в своей жизни совершает ошибки – и наши родители тоже, – рассуж­дает актер Денис Цветков. – Воспитывая нас, они поступают так, как, думается им, лучше, хотя иногда решаются на опрометчивые поступки. Если говорить о спектакле, то, по моему мнению, он – об умении прощать эти ошибки. Дети главной героини после всех испытаний не отвернулись от нее. Они простили мать, потому что любят ее. И это дало возможность семье воссоединиться и жить дальше.

#культура #театр #Слепая надежда

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