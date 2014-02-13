Нужно верить в победу

Казахстанские спортсмены в четвертый день соревнований в Сочи выступили в спринтерских гонках на лыжах среди мужчин и женщин, в биатлоне, в гонке преследования, скоростном забеге на коньках и санном спорте. Первыми на старт вышли лыжницы Елена Коломина и Татьяна Осипова, однако они не смогли преодолеть квалификацию, заняв соответственно 46-е и 57-е места.

В отсутствие лидера сборной Казахстана по лыжам Алексея Полторанина, который решил не участвовать в проводившейся в этот день гонке, а приложить все усилия на завоевание медалей на своих коронных дистанциях, высоких результатов не смогли добиться и наши мужчины. Так, Денис Волотка и Роман Рагозин заняли соответственно 33-е и 58-е места. А лучшим среди всех казахстанцев стал Николай Чеботько, остановившийся в шаге от полуфинала.

В меру своих возможностей выступили и биатлонистки. Елена Хрусталева поразила все мишени на четырех огневых рубежах в гонке преследования на 10 км, но ее подвел бег на лыжах. В итоге сереб­ряная призерка Ванкувера заняла 37-е место. На 41-м месте оказалась вторая представительница Казахстана – Дарья Усанова. Олимпийской чемпионкой в данной дисциплине стала белоруска Дарья Домрачева, которая опередила именитую норвежку Туру Бергер и словенку Тею Грегорин.

Объективно говоря, в этот день мы не рассчитывали на звание призеров Олимпиады. В основном надежда была на то, что в некоторых видах спорта войдем в число лучших. Так, например, случилось с конькобежкой Екатериной Айдовой. По итогам двух заездов на дистанции 500 м она заняла 22-е место. Но какие у нее были соперницы...

Так, с большим удовольствием и некоторой завистью болельщики следили за выступлением корейской конькобежки Ли Сан Хва. Представительница Азии была выше всяких похвал – она не только победила, но и установила новый олимпийский рекорд – 74,7 секунды. «Серебро» досталось россиянке Ольге Фаткулиной, а «бронза» – у голландки Маргот Бур.

Уровень развития конькобежного спорта в этих странах невероятно высок. В нашей столице тоже построен лучший в мире каток – арена «Алау», где сегодня на коньки встают будущие чемпионы континента, мира и Олимпийских игр. Так что подготовка спортсменов такого уровня – дело времени!

Завершала в этот день олимпийскую программу казахстанцев наша первая ласточка в санном виде спорта Елизавета Аксенова. По итогам двух дней она заняла скромное 28-е место из 31 возможных. Но мы не будем ее за это судить... Она боролась, старалась, открыла новые перспективы для юных спортсменов, которые, поверив в себя, возьмут санки и бесстрашно бросятся покорять новые вершины. Ведь немало в истории примеров позитивных изменений...

К слову, в дни проведения сочинской Олимпиады вернула себе право быть членом большой олимпийской семьи Индия. Международный олимпийский комитет снял с этой страны запрет на участие в главных стартах четырехлетия. Это стало возможным благодаря избранию после многолетних перипетий нового президента Национального олимпийского комитета государства Нараяна Рамачандрана (МОК временно дисквалифицировал НОК Индии в декабре 2012 года, когда в руководство национальной организации были избраны чиновники, подозреваемые в коррупции). Причем этот статус впервые был восстановлен именно во время Игр.

Верить в победу необходимо и нам. На сегодня ни одной медали не завоевали 67 стран, которые отправили своих представителей в Сочи. Пока в их числе и наша сборная. Однако впереди казахстанских спортсменов ждет еще немало интересных стартов...

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, наш специальный корреспондент, Сочи