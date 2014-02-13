Спорт
Нужно верить в победу

Казахстанские спортсмены в четвертый день соревнований в Сочи выступили в спринтерских гонках на лыжах среди мужчин и женщин, в биатлоне, в гонке преследования, скоростном забеге на коньках и санном спорте. Первыми на старт вышли лыжницы Елена Коломина и Татьяна Осипова, однако они не смогли преодолеть квалификацию, заняв соответственно 46-е и 57-е места.

В отсутствие лидера сборной Казахстана по лыжам Алексея Полторанина, который решил не участвовать в проводившейся в этот день гонке, а приложить все усилия на завоевание медалей на своих коронных дистанциях, высоких результатов не смогли добиться и наши мужчины. Так, Денис Волотка и Роман Рагозин заняли соответственно 33-е и 58-е места. А лучшим среди всех казахстанцев стал Николай Чеботько, остановившийся в шаге от полуфинала.

В меру своих возможностей выступили и биатлонистки. Елена Хрусталева поразила все мишени на четырех огневых рубежах в гонке преследования на 10 км, но ее подвел бег на лыжах. В итоге сереб­ряная призерка Ванкувера заняла 37-е место. На 41-м месте оказалась вторая представительница Казахстана – Дарья Усанова. Олимпийской чемпионкой в данной дисциплине стала белоруска Дарья Домрачева, которая опередила именитую норвежку Туру Бергер и словенку Тею Грегорин.

Объективно говоря, в этот день мы не рассчитывали на звание призеров Олимпиады. В основном надежда была на то, что в некоторых видах спорта войдем в число лучших. Так, например, случилось с конькобежкой Екатериной Айдовой. По итогам двух заездов на дистанции 500 м она заняла 22-е место. Но какие у нее были соперницы...

Так, с большим удовольствием и некоторой завистью болельщики следили за выступлением корейской конькобежки Ли Сан Хва. Представительница Азии была выше всяких похвал – она не только победила, но и установила новый олимпийский рекорд – 74,7 секунды. «Серебро» досталось россиянке Ольге Фаткулиной, а «бронза» – у голландки Маргот Бур. 

Уровень развития конькобежного спорта в этих странах невероятно высок. В нашей столице тоже построен лучший в мире каток – арена «Алау», где сегодня на коньки встают будущие чемпионы континента, мира и Олимпийских игр. Так что подготовка спортсменов такого уровня – дело времени!

Завершала в этот день олимпийскую программу казахстанцев наша первая ласточка в санном виде спорта Елизавета Аксенова. По итогам двух дней она заняла скромное 28-е место из 31 возможных. Но мы не будем ее за это судить... Она боролась, старалась, открыла новые перспективы для юных спортсменов, которые, поверив в себя, возьмут санки и бесстрашно бросятся покорять новые вершины. Ведь немало в истории примеров позитивных изменений... 

К слову, в дни проведения сочинской Олимпиады вернула себе право быть членом большой олимпийской семьи Индия. Международный олимпийский комитет снял с этой страны запрет на участие в главных стартах четырехлетия. Это стало возможным благодаря избранию после многолетних перипетий нового президента Национального олимпийского комитета государства Нараяна Рамачандрана (МОК временно дисквалифицировал НОК Индии в декабре 2012 года, когда в руководство национальной организации были избраны чиновники, подозреваемые в коррупции). Причем этот статус впервые был восстановлен именно во время Игр. 

Верить в победу необходимо и нам. На сегодня ни одной медали не завоевали 67 стран, которые отправили своих представителей в Сочи. Пока в их числе и наша сборная. Однако впереди казахстанских спортсменов ждет еще немало интересных стартов... 

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, наш специальный корреспондент, Сочи

Популярное

Все
Вот такое озеленение. Из 24,5 тыс. саженцев только 773 деревца полностью здоровы
В Усть-Каменогорске женщина обрела семейное счастье в колонии-поселении
Кто везет, на том и едут
Казахский поэт в тюрьме
Секретарь маслихата области Абай предлагает провести фестиваль бардовской песни
Браво, Бибисара!
Пришла беда, откуда не ждали: районный акимат решил благоустроить двор
Центр для особенных детей
Знатный кангюец на охоте
Прыжок с моста
Задачи отечественной фармацевтики
На борцовском ковре под звуки домбры
Тюремный жетон
Хип-хоп и не только
Капитан Врунгель на вахте
За будущее без коррупции
Имена в истории страны
Курил в промышленном масштабе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы
К поиску убийц бизнесмена в Уральске подключили Нацгвардию
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Газификация шагает по Казахстану
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Первые заморозки: прогноз погоды на август в Казахстане дали синоптики
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Аким района погиб в Атырауской области
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Продам ботинки детские, неношеные…
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Экосистема инноваций
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Закон Республики Казахстан
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Спорт
"Не будем заниматься самообманом" – Головкин о третьем бое …
Президент , Спорт
Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с наградой "Лучшая ш…
Спорт
Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
Спорт
"Super Bol!" сыграет с легендами сборной Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]