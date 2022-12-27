"Нужно внести за три дня в Парламент" – план законопроектных работ обсудили в Правительстве

Таким образом, после внесения 9-ти законопроектов в декабре этого года план будет исполнен в полном объеме.

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Министр юстиции Канат Мусин в ходе заседания Правительства РК доложил о подготовке плана законопроектных работ на 2023 год, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"План законопроектных работ на 2022 год предусматривал разработку 26 законопроектов. 4 законопроекта были исключены из плана в течение года в связи с оперативной реализацией поручений главы государства. В настоящее время из 22 законопроектов 4 подписаны президентом, 9 находятся на рассмотрении Парламента, 9 - на рассмотрении Правительства, которые планируется до конца декабря этого года внести в Парламент. Таким образом, после внесения 9-ти законопроектов в декабре этого года план будет исполнен в полном объеме", – сказал спикер.

По его словам, министерством подготовлен проект плана законопроектных работ на 2023 год.

"В ходе презентации проекта плана в ноябре этого года были озвучены основные положения законопроектов и основания их разработки. В частности, пересмотрены сроки внесения законопроектов в Парламент. Дополнительно включены два законопроекта по децентрализации. С учетом изложенного, доработанный проект плана предусматривает 24 законопроекта, из которых в первом полугодии в парламент планируется внести 13, а во втором полугодии - 11 законопроектов", – продолжил Канат Мусин.

Он отметил, что отдельные законопроекты будут включены в проект плана после одобрения межведомственной комиссии. Например, это градостроительный кодекс, бюджетный кодекс, проект закона по вопросам масс медиа и другие документы.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подчеркнул, что находящиеся в Правительстве законопроекты рассмотрены, и нужно в течении трех дней внести их в Парламент.

"В целом, план законопроектных работ на 2022 год можно признать исполненным. Хотел бы отметить, что в этом году проведена работа по реализации инициатив, заложенных в рамках конституциональной реформы и предвыборной программы президента. Министерству юстиции в течение года необходимо осуществлять мониторинг законодательных поручений главы государства, премьер-министра и администрации президента, обеспечив их включение в разрабатываемые законопроекты в 2023 году. Эта работа должна вестись госорганами на постоянной основе", – заявил Смаилов.