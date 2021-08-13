Нужно заняться незамедлительно - Кушербаев о реформе системы спорта

Политика
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Фото: akorda.kz
Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственными наградами призеров Олимпиады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Елдос Сметов награжден орденом «Барыс» III степени, Зульфия Чиншанло – орденом «Достык» II степени, Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов, Игорь Сон, Софья Берульцева, Дархан Асадилов, Нурислам Санаев – орденом «Құрмет».

Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев встретился с призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио, тренерами казахстанской сборной и вручил им государственные награды и призовые сертификаты.

В торжественной церемонии также приняли участие вице-премьер Ералы Тугжанов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Как отметил Государственный секретарь, Олимпиада в Токио продемонстрировала необходимость незамедлительной реформы всей системы отечественного спорта.

«Прежде всего, нам надо привлекать детей и юношей к физической культуре и спорту. Если мы не создадим условия для занятий спортом подрастающему поколению, то не будет больших результатов на крупных международных соревнованиях. Необходимо тщательно проанализировать состояние детских спортивных школ и кружков в каждом регионе страны и разработать комплексный план их поддержки и развития. Придерживаясь здорового образа жизни нации, надо развивать массовый спорт. Чем больше наших граждан будет заниматься спортом, тем выше будет качество нашего спорта. Мы должны заняться этими вопросами незамедлительно», – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Выступая от имени членов казахстанской сборной, олимпийские призеры Елдос Сметов и Софья Берульцева поблагодарили Президента страны за создание благоприятных условий, которые позволили спортсменам полноценно тренироваться, несмотря на пандемию.



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