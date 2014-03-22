Нужны эффективные решения

В Кызылорде под председательством акима области Крымбека Кушербаева и министра нефти и газа Узакбая Карабалина прошло расширенное совещание с недропользователями региона. Обсуж­дался широкий круг актуальных вопросов, включая внедрение новых технологий в нефтедобыче и обеспечение квалифицированными кадрами предприятий горнорудной и неф­тегазовой промышленности.

– На Кызылординскую область приходится 4,5% всех общерес­публиканских запасов нефти, попутного газа и конденсата. При этом ни для кого не секрет, что эпоха легкоизвлекаемой неф­ти закончилась, – подчеркнул К. Кушербаев, открывая совещание.

По словам акима области, в настоящее время большинство разрабатываемых месторождений в Приаралье вышли на поздние стадии производства, а их остаточные запасы классифицируются как трудноизвлекаемые. К примеру, по отдельным месторож­дениям произошло обводнение залежей до 95%. Тем не менее, по данным Агентства по статистике РК, в 2013 году добыча нефти в Кызылординской области составила 10,6 млн. тонн сырой нефти, что составило 97% от объема добычи 2012 года. Значительное падение добычи зафиксировано только у одной компании, однако немалую часть потерь удалось компенсировать за счет других недропользователей, а существенный рост объемов обрабатывающей промышленности позволил области нивелировать спад и даже в целом, по итогам минувшего года, добиться роста объемов производства.

Руководитель региона посетовал, что проведенный анализ добычи на ближайшие 5 лет прог­нозирует ее дальнейшее снижение на уровне на 5–6% в год. Но мириться с таким положением в области не намерены. К. Кушербаев призвал нефтяников внедрять инновационные методы увеличения нефтедобычи, применение которых позволят не просто удерживать достигнутый среднегодовой рубеж, но и увеличить объем извлекаемых запасов углеводородов еще на 30 млн. тонн за счет высокоэффективных методов.

Была затронута и тема проведения геологоразведочных работ на основе государственно-частного партнерства.

– В соответствии с поручением Главы государства геологоразведка становится одним из приоритетов развития Казахстана, – сказал К. Кушербаев. – Для нас это актуально как никогда, поскольку даже высокие темпы развития обрабатывающего сектора в ближайшие годы не смогут перекрыть снижение объемов производства в нефтегазовой отрасли.

Он предложил ускорить изу­чение Южно-Тургайского, Шу-Сарысуского и Сырдарьинского осадочных бассейнов, в которых прогнозируются значительные запасы углеводородного сырья, и попросил министра нефти и газа рассмотреть возможность привлечь к разведке перспективных участков частных инвесторов.

Обсуждались на встрече и вопросы прокладки отводящих газопроводов, строительство установки по комплексной подготовке газа на месторождении Арыскум и магистрального газопровода Арыскум – Жосалы, а также газификации 21 населенного пункта, в которых в общей сложности проживает около 70% жителей региона.

Особое внимание обратил аким области и на проблемы местных сервисных компаний, которые сотрудничают с недропользователями. Анализ ценообразования здесь неутешителен и свидетельствует о том, что в Приаралье на протяжении многих лет держатся самые низкие в стране тарифы на работы и услуги в данной отрасли, хотя затраты за эти годы у подрядчиков неуклонно увеличиваются, в том числе на оборудование и материалы, ГСМ, на заработную плату и другое. В итоге они не имеют средств на развитие и модернизацию, более того, увязают в долгах. В связи с этим вызывает опасение социальное самочувствие сотрудников подрядных организаций, ведь в таких условиях сложно обеспечивать им достойный заработок.

– В связи с изменением курса национальной валюты мы обращаемся ко всем руководителям нефтегазовых компаний с просьбой провести соответствующую индексацию тарифов на работы и услуги местных недропользователей. А в дальнейшем – применять коэффициент инфляции, – подчеркнул аким области, отметив, что скоро в регионе состоится встреча с недропользователями и по вопросам казахстанского содержания.

Затронул К. Кушербаев и еще одну важную тему для устойчивого развития предприятий-недропользователей: формирование эффективной системы профессионально-технического образования.

– В текущем году совместно с АО «НАК «Казатомпром» нач­нется строительство профессио­нально-технического лицея для горнорудной и нефтегазовой промышленности. Все присутствующие компании могут участвовать в формировании учебных планов и методик, помочь в привлечении ведущих иностранных преподавателей. Это нужно, чтобы выпускники соответствовали всем вашим требованиям, – подчеркнул К. Кушербаев.

В свою очередь министр нефти и газа поделился своим видением развития нефтегазовой промышленности региона, высоко оценив начинание со строительством завода по производству сжиженного природного газа в поселке Жосалы Кармакшинского района. Он также отметил, что перевод автомобильной техники на газ позволит значительно оптимизировать расходы на топливо, так как сжиженный газ в среднем обходится на 30–40% дешевле бензина. По словам министра, в перспективе можно рассмат­ривать внедрение английской технологии по переработке газа в высококачественное дизельное топливо.

Рассказал У. Карабалин и о мерах, принимаемых Правительством по внедрению новых технологий. В нефтедобывающих регионах, в частности, запланировано проведение форумов и семинаров по вопросам развития нефтегазовой промышленности. Министр пригласил кызылординцев принимать в них активное участие. Получили приглашения местные специалисты и на межрегиональный казахстанско-российский форум «Новые технологии в нефтегазовой отрасли», который состоится в Атырау уже в апреле.

Высказался руководитель Министерства нефти и газа по вопросам увеличения казахстанского содержания, подчеркнув, что пришло время взять под контроль не только крупные, но и средние и небольшие компании.

– Однако если производитель поставляет товары или услуги ненадлежащего качества, мы не обязаны его защищать. Добыча нефти и газа – производство высокого уровня опасности, и любая небрежность может быть опасна для жизни и здоровья работников или экологии региона, – заключил У. Карабалин.

В рамках рабочей поездки министр нефти и газа посетил в Приаралье ряд объектов и ознакомился со строительством завода по производству сжиженного природного газа в поселке Жосалы.

Юрий ЛИ,

Кызылординская область