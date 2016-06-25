​Нужны инновации в АПК

Открывая встречу, председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Сергей Плотников напомнил, что в Послании «Казахстан-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства Нурсултан Назарбаев поставил цель перевести агропромышленный комплекс на инновационный путь развития.

Будущее отрасли, отметил С. Плотников, – за технологической модернизацией и инновациями, для внедрения которых необходима собственная высокоразвитая система научных исследований. Между тем анализ показывает, что уровень аграрного образования и науки оставляет желать лучшего.

– По сельскохозяйственным исследованиям мы значительно отстали от ведущих мировых держав, потеряли многих ценных специалистов и целые научные направления, – подчеркнул сенатор. – Имеющаяся образовательная база сильно устарела, ощущается нехватка кадров.

Была отмечена необходимость повышения интереса у молодого поколения к фундаментальной науке уже в стенах вузов. Навыки к исследовательской работе, сформированные у студентов в университете, должны быть поддержаны и мотивированы на дальнейшую серьезную научную работу. Было бы полезно развивать интерес к агронауке еще в школьном возрасте путем создания малых лабораторий в подшефных школах, периодически приглашать учеников в лаборатории вуза для знакомства с наукой, то есть как часть профориентационной работы.

Важно внедрение в деятельность действующих пока трех агровузов страны научно-исследовательского направления как базовой основы для развития научной деятельности по всей стране.

– В этой связи надо обратить внимание на максимальное использование научных открытий в сельхозпроизводстве. К великому сожалению, многие научные открытия за неимением финансовых средств остаются только на бумаге. В результате теряется интерес ученых к дальнейшим разработкам. Считаю нашей общей задачей способствовать движению научной мысли, – сказал С. Плотников.

Важным приоритетом должно стать увеличение рентабельности производства за счет увеличения объемов производства и снижения его себестоимости. Этот вопрос, по словам С. Плотникова, неразрывно связан с внедрением инновационных технологий, в которых остро нуждается аграрный сектор Казахстана. Внедрение современных научных и образовательных технологий, сказал С. Плотников, должно открыть возможности для роста высококвалифицированного кадрового потенциала, способного поднять отрасль.

Как известно, инвестиции в аграрную науку в разы эффективнее прямых инвестиций в сельское хозяйство. Между тем, отметил сенатор, анализируя текущую ситуацию, можно прийти к выводу, что аграрная наука и образование оставляют желать лучшего.

– Следует признать, что по сельскохозяйственным исследованиям мы значительно отстали от ведущих мировых держав, потеряли многих ценных специалистов и целые научные направления. Имеющаяся образовательная база сильно устарела, ощущается нехватка кадров. Поэтому инвестиционная привлекательность сельского хозяйства республики остается низкой, – констатировал С. Плотников.

Глава государства дал задание увеличить к 2020 году объем государственной поддержки сельского хозяйства в 4,5 раза. Между тем инвестиции в сельское хозяйство можно привлечь в том случае, если эффективность производства в отрасли будет превышать ставку банковского процента. Только в этом случае возможен «перелив» финансового капитала из других источников в сельское хозяйство. При этом, подчеркнул сенатор, рентабельность производства должна обеспечиваться не за счет роста цен на продовольствие, а за счет роста сельскохозяйственного производства и снижения его себестоимости. Этот вопрос неразрывно связан с внедрением инновационных технологий, в которых остро нуждается аграрный сектор Казахстана.

В рамках мероприятия парламентарии осмотрели выставку научных достижений КазАТУ, посетили Казахстанско-белорусский центр подготовки и переподготовки кадров, Казахстанско-китайский центр механизации сельского хозяйства, опытно-экспериментальный цех переработки мяса и НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.