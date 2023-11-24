Нужны ли нам проступки?

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Асет Сыздыков

Институт уголовного проступка не влияет
на уменьшение преступлений и адмнарушений,
а наоборот, увеличивает индекс судимости
в стране и создает дополнительную нагрузку
на следователей.

Такое мнение высказали эксперты на Международной научно-прак­тической конференции по теме проступков в системе национального законодательства.

Модератор встречи, директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Рамазан Сарпеков напомнил, что с 2014 года в Уголовный кодекс введено понятие «уголовный проступок».

– В большинстве стран сущест­вует институт уголовного проступка. Так, Франция, Германия, Италия и Бельгия предусматри­вают такие виды правонарушений, как преступление и уголовный проступок. Поэтому важным яв­ляется определить эффективность и целесообразность этого института в системе правоотношений в нашей стране. В связи с этим планируется обсуждение проблемы соотношения преступления, проступка и административного правонарушения, – обозначил он тему разговора.

Вице-министр юстиции Алма Муканова дала свою оценку этому понятию. По ее словам, законодательство не содержит четких критериев различий между административным правонарушением и уголовным проступком.

– На практике это создает большие проблемы и негативно влия­ет на реализацию защиты прав граж­дан. В частности, отсутст­вуют четкие критерии различий видов правонарушений, что влия­ет на частую криминализацию или декриминализацию отдельных составов уголовного и административного правонарушений, – сказала вице-министр.

И напомнила, что в Парламенте сейчас на рассмотрении находится законопроект по вопросам оптимизации уголовного законодательства, который в том числе касается совершенствования инс­титута уголовных проступков. О том, какая работа проводится на законодательном уровне, рассказал депутат Мажилиса Парламента, руководитель рабочей группы по этому законопроекту Абзал Куспан. В первую очередь он признал, что есть некоторые пробелы в части определения уголовного проступка.

– Шестого ноября я встретился со следователями, судьями и адвокатами Западно-Казахстанской области, которые непосредственно работают и реализуют нормы уголовного законодательства. Прак­тически все выступили против института уголовного проступка. Если раньше человек за одно и то же деяние привлекался к административной ответственности, то теперь по уголовному проступку ему нужно еще ходить в кабинет следователя и нанимать адвоката. Это большие расходы средств и трата времени, – уверен депутат.

Кроме того, у следователей значительно выросла нагрузка.

– С 2015 года в уголовно-процессуальное законодательство внесено свыше 1 500 поправок. Это порождает большие проблемы на местах, в работе рядовых следователей, дознавателей, прокуроров и судей, – добавил Абзал Куспан.

Сокращенный порядок расследования уголовных проступков привел к серьезным нарушениям принципов законности и существенно увеличил объем уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов. Такое мнение высказал доктор юридических наук, профессор Марат Когамов.

– Сегодня возникают логичес­кие вопросы к природе уголовного проступка, который, с одной стороны, не доходит до значения преступления, а с другой стороны, не является административным и иным видом непреступных правонарушений. Таким образом, институт уголовных проступков не повысил превентивное значение уголовного закона, не снизил объемы преступлений и административных правонарушений в стране, не сыграл своей роли в дальнейшем развитии уголовного права в Казахстане. Следственная, прокурорская и судебная практики не создали новых сос­тавов прес­туплений либо административных правонарушений, вызванных наличием уголовных проступков, – считает эксперт.

По его словам, проступки, напротив, внесли свою негативную лепту в значительном повышении индекса судимости в стране. Он отметил, что избавление от этого института позволит решить проб­лему уголовного права в час­ти проведения четкого разграничения между преступлениями и административными правонарушениями.

Завершая конференцию, Рамазан Сарпеков подытожил, что все мнения участников встречи будут учтены в рекомендации, которую направят в Парламент и другие уполномоченные органы.

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