Нужны ли нам проступки? Свежий выпуск 24 ноября 2023 г. 0:30 0 Асет Сыздыков Институт уголовного проступка не влияет на уменьшение преступлений и адмнарушений, а наоборот, увеличивает индекс судимости в стране и создает дополнительную нагрузку на следователей. Такое мнение высказали эксперты на Международной научно-практической конференции по теме проступков в системе национального законодательства. Модератор встречи, директор Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК Рамазан Сарпеков напомнил, что с 2014 года в Уголовный кодекс введено понятие «уголовный проступок». – В большинстве стран существует институт уголовного проступка. Так, Франция, Германия, Италия и Бельгия предусматривают такие виды правонарушений, как преступление и уголовный проступок. Поэтому важным является определить эффективность и целесообразность этого института в системе правоотношений в нашей стране. В связи с этим планируется обсуждение проблемы соотношения преступления, проступка и административного правонарушения, – обозначил он тему разговора. Вице-министр юстиции Алма Муканова дала свою оценку этому понятию. По ее словам, законодательство не содержит четких критериев различий между административным правонарушением и уголовным проступком. – На практике это создает большие проблемы и негативно влияет на реализацию защиты прав граждан. В частности, отсутствуют четкие критерии различий видов правонарушений, что влияет на частую криминализацию или декриминализацию отдельных составов уголовного и административного правонарушений, – сказала вице-министр. И напомнила, что в Парламенте сейчас на рассмотрении находится законопроект по вопросам оптимизации уголовного законодательства, который в том числе касается совершенствования института уголовных проступков. О том, какая работа проводится на законодательном уровне, рассказал депутат Мажилиса Парламента, руководитель рабочей группы по этому законопроекту Абзал Куспан. В первую очередь он признал, что есть некоторые пробелы в части определения уголовного проступка. – Шестого ноября я встретился со следователями, судьями и адвокатами Западно-Казахстанской области, которые непосредственно работают и реализуют нормы уголовного законодательства. Практически все выступили против института уголовного проступка. Если раньше человек за одно и то же деяние привлекался к административной ответственности, то теперь по уголовному проступку ему нужно еще ходить в кабинет следователя и нанимать адвоката. Это большие расходы средств и трата времени, – уверен депутат. Кроме того, у следователей значительно выросла нагрузка. – С 2015 года в уголовно-процессуальное законодательство внесено свыше 1 500 поправок. Это порождает большие проблемы на местах, в работе рядовых следователей, дознавателей, прокуроров и судей, – добавил Абзал Куспан. Сокращенный порядок расследования уголовных проступков привел к серьезным нарушениям принципов законности и существенно увеличил объем уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов. Такое мнение высказал доктор юридических наук, профессор Марат Когамов. – Сегодня возникают логические вопросы к природе уголовного проступка, который, с одной стороны, не доходит до значения преступления, а с другой стороны, не является административным и иным видом непреступных правонарушений. Таким образом, институт уголовных проступков не повысил превентивное значение уголовного закона, не снизил объемы преступлений и административных правонарушений в стране, не сыграл своей роли в дальнейшем развитии уголовного права в Казахстане. Следственная, прокурорская и судебная практики не создали новых составов преступлений либо административных правонарушений, вызванных наличием уголовных проступков, – считает эксперт. По его словам, проступки, напротив, внесли свою негативную лепту в значительном повышении индекса судимости в стране. Он отметил, что избавление от этого института позволит решить проблему уголовного права в части проведения четкого разграничения между преступлениями и административными правонарушениями. Завершая конференцию, Рамазан Сарпеков подытожил, что все мнения участников встречи будут учтены в рекомендации, которую направят в Парламент и другие уполномоченные органы.