Нужны не обещания, а конкретные результаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике обсудили сроки строительства электростанций, финансирование проектов и неэффективные расходы, выявленные аудитом. К 2029 году страна должна выйти на устойчивый профицит электроэнергии.

Задачу вице-спикер Курултая Дания Еспаева сформулировала жестко: по данным Высшей аудиторской палаты, неэффективные расходы по остановленным проектам «Сам рук-Энерго» составили 199 млрд тенге, из них 102 млрд связаны с Балхашской ТЭЦ и 61,2 млрд – с третьим энергоблоком Экибастузской ГРЭС. Депутаты хотят знать, почему решения не дали результата и кто за это отвечает. Новые планы, по ее словам, должны подкрепляться расчетами, графиками поставки оборудования и резервом на случай задержек, а рост тарифов сопровождаться меньшим числом аварий.

Почему все это важно для экономики в целом, объяснила председатель Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике Наталья Годунова.

– Энергетика – это фундамент новой индустриализации Казахстана. Это основа развития промышленности, привлечения инвестиций, строительства новых производств и создания современных рабочих мест, – сказала она.

Наталья Годунова отметила, что цифровизация, искусственный интеллект и центры обработки данных требуют все больше электричества, поэтому депутатам нужно определить, какие мощности введут, в какие сроки, на какие деньги и кто понесет персональную ответ ственность.

Что делается на практике, доложил министр энергетики Ерлан Аккенженов. До конца 2029 года планируют ввести 13,3 ГВт: 7,4 ГВт – базовой генерации и 5,9 ГВт – возобновляемой, что даст 20-процен тный профицит. Сегодня в стране 254 энергоисточника общей мощностью 27,1 ГВт. Министр признал, что по модернизации Алматинской ТЭЦ-3 и газовой станции в Туркеста не сроки сдвинулись:в Туркестане до конца года введут 190 МВт. Доля ВИЭ за девять месяцев достигла 8,5% при плане 7%. Национальный проект по угольной генерации предусматривает около 7,8 ГВт, включая Экибастузскую ГРЭС-3 и ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

Отдельную ставку делают на атом. Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что по АЭС «Балхаш» заключен EPC-контракт, а строительство начнется в 2027 году. Для «Мойынкума» определен район в Алматинской области. Целевая локализация на первой станции – 30%. Пиковая потребность в кадрах – около 15 тыс. человек. К 2050 году страна намерена сформировать стратегический резерв урана не менее 150 тыс. тонн.

Законодательную основу заложат два законопроекта, о которых рассказал депутат Бекжан Алимкулов. Первый расширяет энергосервисные контракты в госучреждениях: частные компании модернизируют объекты за свой счет и получают оплату из достигнутой экономии. Второй – создает условия для систем накопления электроэнергии: проекты отберут на аукционах, срок тарифных обязательств составит 15 лет.

– Каждая норма должна измеряться конкретной пользой для населения и бизнеса, – подчеркнул депутат.

В ходе обсуждения депутаты за дали ряд вопросов профильным ведомствам о том, как энергосистема справится с ростом доли возобновляемой энергетики, какими будут будущие атомные станции и что будет с проектами в регионах.

Так, Олжас Куспеков, отметив, что доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достигла 8,5% при запланированном показателе, спросил о том, как энергосистема справляется с ростом нестабильной генерации и хватает ли в стране маневренных мощностей для по крытия пиковых нагрузок.

Председатель правления АО «KEGOС» Наби Айтжанов пояснил, что возобновляемые источники создают дисбаланс в энергосистеме, поэтому для их безболезненной интеграции совместно с Министерством энергетики составлен отдельный план. Он включает три направления: устранение узких мест и укрепление электрических сетей, в том числе реконструкция действующих линий; маневренная генерация для оперативной балансировки скачков зеленой выработки и создание системы накопления электроэнергии, потребность в которых оценена в 3 гигаватта.

Вопрос о будущем атомной отрасли задал депутат Эрлан Батырбеков, обратившись к руководству Агентства по атомной энергии. Он напомнил, что Глава государства обозначил перспективу строительства трех АЭС: для первой выбран проект Росатома на базе ВВЭР-1 200, для второй – проект китайской корпорации с реактором ХПР-1 000. Депутат спросил: какими видятся технология, мощность и сроки третьей станции и какое место в долгосрочных планах отводится малым модульным реакторам?

Глава Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ответил, что стратегия развития отрасли предусматривает не менее трех станций, и эта цифра не случайна и исходит из планов использования отечественного уранового сырья и прогнозного баланса. Атомные станции должны стать источником базовой мощности. Наиболее дефицитным остается юг страны, куда большой объем электроэнергии передается транзитом с севера, и именно там наблюдается самый заметный рост потребления из-за развития промышленности и коммунально-бытового сектора. Поэтому первые две станции запланированы на юге.

Завершил обсуждение вопросами депутат Арман Калыков. Он отметил, что мощность ВИЭ составляет около 4,5 гигаватта и в ближайшее время вырастет до 7, но в презентациях ничего не сказано о развитии накопителей: в каком формате они будут развиваться, гидроаккумулирующие, аккумуляторные или традиционные литий-ионные станции. Также депутат спросил о строительстве станции в городе Шахтинске Карагандинской области. Четвертый год идут разговоры: сначала проект был парогазовой установкой, потом его переориентировали на тепловую станцию. Депутат попросил на звать конкретные сроки. Мощность станции – ориентировочно 240 мегаватт, и для шахтерского региона она важна: в индустриальной зоне «Сарань» уже ощущается нехватка электроэнергии, а станция даст еще и тепло.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов начал с накопителей. По его словам, в Курултае сейчас рассматривается законопроект об альтернативной энергетике, который полностью регулирует отношения государства и рынка в части систем накопления. Дефицитным остается юг, где требуется установить порядка 2 гигаватт накопителей. В частности, на подстанциях «Алматы» и «Шелек» в часы пик необходимо минимум по 500 мегаватт. Возврат инвестиций обеспечат арбитражные и другие механизмы. Многие уже подписанные проекты ВИЭ предусматривают накопители минимум на 30% от установленной мощности будущих станций.

По Шахтинску министр подтвердил: расширение ТЭЦ на 240 мегаватт обсуждается второй год. Станция принадлежит муниципалитету, управляет ею компания «Казахстанские коммунальные системы», и, как отметил Аккенженов, управляет очень неплохо. Министерство энергетики готово полностью поддержать расширение, в том числе на уровне Комитета по энергетике: мощность, тариф и возврат инвестиций уже просчитаны.

– Ждем официальных докумен тов, со своей стороны обещаем подтвердить, – заключил министр.

Подводя итоги заседания, его модератор Наталья Годунова отметила, что от решения проблем в энергетике зависят темпы роста экономики, развитие промышленности, инвестиционная активность бизнеса и качество жизни граждан.

– Главное сейчас – обеспечить исполнение. По каждому проекту необходимы четкие сроки, подтвержденное финансирование и персональная ответственность. Контроль должен опираться на фактическую готовность объектов, своевременное выявление задержек и устранение их причин, – сказала она.

Одновременно необходимо устранять законодательные барьеры, обеспечивать принятие подзаконных актов и практическое применение новых норм. Вопросы, решаемые в рамках действующих полномочий, должны отрабатываться без промедления.