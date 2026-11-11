Решение стратегических задач, обозначенных в нынешнем Послании, озвученном, кстати, в преддверии 35-летия Независимости республики, требует создания устойчивого экономического фундамента. И, по сути, определяет магистральные направления долгосрочного устойчивого развития Казахстана.

Фото: пресс-служба ИЭИ

В этом программном документе прописаны конкретные механизмы эффективного достижения поставленных целей. Подтверждением тому служит акцент на роли и ответственности государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев­ отметил, что молодому поколению нужны не просто планы и концепции, а развитое государство, обладающее геополитическим влиянием. Таким образом, задачи, поставленные в Послании, знаменуют собой переход к новому этапу стратегического планирования.

Успешное решение любой общенациональной задачи во благо населения зависит от эффективности и слаженности мер, принимаемых на местах. В этом контексте следует отметить, что задачи, обозначенные в Послании, как раз таки и представляют собой взаимосвязанный, дополняющий друг друга комп­лекс мер.

Главная цель Послания-2026 – повышение благосостояния казахстанцев. Для этого необходимы экономическое развитие и создание высокопродуктивных рабочих мест, обеспечивающих достойный заработок. На это направлены меры по развитию городов: масштабное расширение инфраструктуры и раскрытие потенциала городских территорий.

Безусловно, развитие любой отрасли экономики требует не только финансового капитала и квалифицированных кадров, но также природного сырья и материальной базы.

Поэтому в условиях истощения мировых запасов особое внимание Президента обращено к развитию геологоразведки и сбережению водных ресурсов, что также свидетельствует о продуманном, комп­лексном подходе к устойчивому развитию страны. Ведь очевидно, что без стабильной сырьевой базы, глубокой переработки сырья, рачительного отношения к энерго- и гидроресурсам невозможно развивать различные секторы экономики, включая цифровизацию.

Например, в докладе ООН о цифровой экономике за 2024 год указывается, что этот современный сектор потребляет больше природных богатств, чем традиционные­ отрасли, одновре­менно нанося значительный ущерб окружающей среде.

Так, для производства одного компьютера весом 2 кг требуется 800 кг сырья. Более того, по прогнозам экспертов, к 2050 году объемы добычи таких полезных ископаемых, как графит, литий и кобальт, необходимых для соз­дания технологий, поддерживаю­щих цифровизацию и переход к низкоуглеродной экономике, вырастут на 500%. По оценкам авторов доклада, ЦОДы – центры обработки данных, составляющие основу цифрового мира, в 2022 году потребили 460 ТВт.ч электроэнер­гии; ожидается, что к концу 2026-го этот показатель удвоится…

В мировом экспертном сообществе все чаще поднимается вопрос об объемах природного сырья, потребляемого в рамках инициа­тив по цифровизации. Поэтому весьма своевременной видится задача, поставленная Президентом Касым-Жомартом Токаевым по обеспечению в республике к 2029 году устойчивого профицита электроэнергии. В связи с чем для достижения целей, обозначенных в новом Послании, необходимо в срочном порядке приступить к укреплению основ устойчивого развития страны.