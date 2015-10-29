Нужны превентивные меры Свежий выпуск 432 Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

«Мы не можем остановить стихийные бедствия, но мы можем вооружиться знаниями и принять превентивные меры, чтобы спасти жизни людей, – отметил Сарож Кумар Джа, региональный директор ВБ по Центральной Азии. – Всемирный банк считает своим долгом увеличить масштабы мероприятий по снижению опасности землетрясений и управлению их последствиями в регионе».

Форум предоставляет возможность странам региона продолжить диалог о передовых практиках и мерах по снижению рисков. Основная его цель – формирование ясной картины о текущем состоянии соответствующей работы, а также содействие активизации диалога для выработки механизмов сотрудничества.



