​Нужны профессионалы

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Даулет Елеусизов

В работе Военного совета под председательством министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова приняли участие председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, помощник Президента – секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов, главный военный прокурор Ергали Мерзадинов, представители МВД и других взаимодействующих структур. Подытоживая результаты служебно-боевой деятельности Национальной гвардии РК, Калмуханбет Касымов отметил, что войска выполнили поставленные задачи в полном объеме.

Выступивший с основным докладом главнокомандующий НГ РК Руслан Жаксылыков сообщил о завершении Программы развития войск на 2014–2016 годы и предложил вниманию участников ВС Программу развития НГ РК на 2017–2019 годы. Во главу угла программы ставится совершенствование тактики действий, профессионально-долж­ностной подготовки, повышение качественного уровня в работе органов управления.

Выступив перед генералами и офицерами, Дарига Назарбаева подчеркнула важную роль органов внутренних дел и Национальной гвардии в обеспечении общественной безопасности государства и обратила особое внимание на воспитательную работу с личным составом. Председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената Пар­ламента РК предложила также разработать единый механизм закупа военной техники и вооружения для оборонного ведомства и других силовых структур, что позволит существенно сократить расходы на их обслуживание, смело инициировать имеющиеся предложения по развитию войск перед Парламентом.

На заседании также выступили помощник Президента – секретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов и главный военный прокурор Ергали Мерзадинов. Кроме того, были заслушаны отчеты командующих региональными командованиями «Батыс» и «Оңтүстік».

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