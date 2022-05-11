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Нужный шаг
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

Референдум по поправкам в Конституцию – это важный и нужный шаг. Такой вывод сделали лидеры общественного мнения Северо-Казахстанской области на заседании экспертного клуба Sarap.

Тему заседания «Референдум-2022: либерализация политической системы» предложил организатор мероприятия «Казахстанский институт общественного развития (КИОР)» при поддержке Министерства информации и общественного развития РК.

Участники заседания цитировали выступ­ление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, где он предложил провести референдум по внесению поправок в Конституцию. «Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции... Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В числе участников мероприятия были общественные деятели, представители государственных органов, депутаты областного маслихата СКО и эксперты КИОР. Они говорили о роли референдума в построении Нового Казахстана, анализировали влияние итогов голосования на общественно-политическую ситуацию в стране.

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