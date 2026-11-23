Национальный научный центр фтизиопульмонологии (ННЦФ РК) в сотрудничестве с супранациональными референс-лабораториями ВОЗ осваивает современные методы лабораторной диагностики туберкулёза и внедряет их в регионах страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

Фото: пресс-служба Минздрава

Ранее Национальная референс-лаборатория ННЦФ РК сотрудничала с Супранациональной референс-лабораторией ВОЗ по туберкулёзу в Гаутинге (Германия). С 2025 года сотрудничество продолжилось с Национальным и Супранациональным референс-центром ВОЗ по микобактериям Исследовательского центра Борстель - Лейбниц-центра лёгких (Германия). Партнёрство позволило обеспечить методическое сопровождение региональных лабораторий, организовать внешнюю оценку качества исследований и внедрить современные методы определения лекарственной чувствительности возбудителя туберкулёза.



Одним из практических результатов стало внедрение тестирования лекарственной чувствительности микобактерий туберкулёза к бедаквилину, линезолиду и клофазимину - препаратам, применяемым при лечении лекарственно-устойчивого туберкулёза. После отработки и оценки методики в Национальной референс-лаборатории её поэтапно внедрили в региональных лабораториях. Результаты тестирования помогают врачам подбирать эффективную схему лечения с учётом выявленной устойчивости возбудителя.

В Национальной референс-лаборатории также внедрено полногеномное секвенирование. Метод позволяет изучать генетические особенности возбудителя туберкулёза и выявлять мутации, связанные с лекарственной устойчивостью.



В Казахстане действует сеть быстрой молекулярной диагностики туберкулёза на платформе GeneXpert. С её помощью выявляют возбудителя туберкулёза и определяют его устойчивость к рифампицину. В медицинских организациях страны установлено 149 аппаратов GeneXpert.



Все 19 региональных лабораторий центров фтизиопульмонологии прошли национальную аккредитацию. Вместе с Национальной референс-лабораторией ННЦФ РК они участвуют в программе внешней оценки качества исследований, которую проводит супранациональная референс-лаборатория Исследовательского центра Борстель. Всего программой охвачено 20 лабораторий Казахстана.



Работа ННЦФ РК позволяет применять единые подходы к определению лекарственной чувствительности в регионах страны и повышать достоверность лабораторных результатов. Врачи получают данные, необходимые для своевременного выбора лечения пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулёзом.