NVIDIA объявила о смене руководства: Дженсен Хуанг покидает пост генерального директора

В мире,Lifestyle,Технологии
Айман Аманжолова
корреспондент

Американская технологическая компания NVIDIA сообщила о кадровых изменениях в высшем руководстве. Соучредитель компании Дженсен Хуанг покинул должности президента, генерального директора и члена совета директоров с немедленным вступлением в силу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт компании

Фото: Акорда

Временным генеральным директором назначена Колетт Кресс, которая с 2013 года занимает пост исполнительного вице-президента и финансового директора NVIDIA. Она будет совмещать текущие обязанности с руководством компанией до назначения постоянного главы. Совет директоров уже начал поиск нового генерального директора, рассматривая как внутренних, так и внешних кандидатов.

За более чем десять лет работы в NVIDIA Кресс сыграла ключевую роль в финансовом развитии компании и реализации её стратегии роста. До перехода в NVIDIA она занимала руководящие финансовые должности в крупных технологических корпорациях, включая Cisco и Microsoft.

Одновременно совет директоров назначил Харви С. Джонса первым председателем совета директоров компании. Джонс является известным предпринимателем, инвестором и ветераном технологической отрасли. Ранее он занимал посты генерального директора и председателя компании Synopsys.

Комментируя назначение Колетт Кресс, Харви Джонс отметил, что она обладает глубоким пониманием бизнеса NVIDIA, её клиентов, операционной деятельности и финансового положения. По его словам, совет директоров полностью уверен в руководящей команде компании и ожидает, что реализация стратегии, выполнение обязательств перед клиентами и развитие продуктовой линейки продолжатся без изменений.

Сама Кресс заявила, что намерена продолжить курс, заложенный Дженсеном Хуангом за 33 года руководства компанией. Она подчеркнула, что NVIDIA сохранит фокус на развитии технологий искусственного интеллекта и ускоренных вычислений, а также на поддержке клиентов, партнёров, разработчиков и акционеров.

В официальном заявлении совет директоров выразил благодарность Дженсену Хуангу за его вклад в развитие NVIDIA и всей технологической отрасли. Под его руководством компания превратилась в одного из мировых лидеров в области графических процессоров, искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Также NVIDIA подтвердила, что публикация финансовых результатов за третий квартал 2027 финансового года состоится 17 ноября в соответствии с ранее утверждённым графиком. После публикации отчётности руководство компании проведёт традиционную конференцию для инвесторов и аналитиков.

#Nvidia #ДженсенХуанг

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