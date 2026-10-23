NVIDIA отметила роль «Казахтелекома» в развитии ИИ-инфраструктуры Казахстана

Американский технологический гигант NVIDIA рассказал о расширении вычислительной инфраструктуры в Казахстане совместно с АО «Казахтелеком» и Firebird AI.

Фото: blogs.nvidia.com

Соответствующая публикация появилась на официальной странице компании в Instagram по итогам визита основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга в Астану.

23 октября Дженсен Хуанг впервые посетил Казахстан, где ознакомился с развитием национальной экосистемы искусственного интеллекта, встретился со студентами и представителями технологических стартапов. В официальной публикации NVIDIA отдельно подчеркнула сотрудничество с «Казахтелекомом» и Firebird AI в развитии вычислительных мощностей на базе технологий NVIDIA.

Компания также сообщила о планах Firebird создать Firebird Labs Kazakhstan — лабораторию для поддержки местных AI-стартапов и исследователей, в том числе через доступ к вычислительным мощностям.

Одним из ключевых проектов в этом направлении становится Data Center Valley в Экибастузе – масштабный кластер центров обработки данных, который реализуется с перспективой увеличения энергетической мощности до 1 ГВт.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин лично представил Дженсену Хуангу проект Data Center Valley, рассказав о его инфраструктурных возможностях, энергетических преимуществах и потенциале Казахстана как международного центра высокопроизводительных вычислений.

Мощности первой фазы проекта в объеме 215 МВт уже полностью зарезервированы. Запуск первого дата-центра мощностью 50 МВт запланирован на второй квартал 2027 года.

В своем комментарии Багдат Мусин подчеркнул, что развитие собственной вычислительной инфраструктуры становится стратегическим приоритетом для Казахстана.

«Сегодня конкурентоспособность стран в сфере искусственного интеллекта определяется не только развитием алгоритмов, но и наличием собственной вычислительной инфраструктуры. Именно поэтому мы создаем Data Center Valley в Экибастузе. Наша задача – превратить Казахстан из потребителя вычислительных ресурсов в одного из глобальных поставщиков мощностей для искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы технологии будущего не просто приходили в Казахстан, а создавались и развивались здесь», – отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

В опубликованном материале NVIDIA компания также сообщила, что «Казахтелеком» уже развернул 400 графических процессоров NVIDIA H200 и 480 NVIDIA B300 в Астане и Алматы. В 2027 году запланировано размещение более 1000 GPU в Data Center Valley и еще более 1000 ускорителей NVIDIA Vera Rubin в районе Экибастуза.

По данным NVIDIA, Firebird получила экспортную лицензию США на 45 000 GPU NVIDIA Grace Blackwell для Казахстана. Первая фаза проекта строится совместно с «Казахтелекомом» в Data Center Valley, коммерческий запуск - в третьем квартале 2027 года.

Развитие таких мощностей позволит расширить доступ казахстанских предприятий, научных организаций и разработчиков к современным технологиям искусственного интеллекта.

Таким образом, сотрудничество «Казахтелекома» с международными технологическими компаниями становится частью более масштабной трансформации Казахстана – от потребителя цифровых технологий к поставщику вычислительной инфраструктуры для глобального рынка ИИ.