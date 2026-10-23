NVIDIA отметила роль «Казахтелекома» в развитии ИИ-инфраструктуры Казахстана

Американский технологический гигант NVIDIA рассказал о расширении вычислительной инфраструктуры в Казахстане совместно с АО «Казахтелеком» и Firebird AI.

Фото: blogs.nvidia.com

Соответствующая публикация появилась на официальной странице компании в Instagram по итогам визита основателя и генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга в Астану.

23 октября Дженсен Хуанг впервые посетил Казахстан, где ознакомился с развитием национальной экосистемы искусственного интеллекта, встретился со студентами и представителями технологических стартапов. В официальной публикации NVIDIA отдельно подчеркнула сотрудничество с «Казахтелекомом» и Firebird AI в развитии вычислительных мощностей на базе технологий NVIDIA.

Компания также сообщила о планах Firebird создать Firebird Labs Kazakhstan — лабораторию для поддержки местных AI-стартапов и исследователей, в том числе через доступ к вычислительным мощностям.

Одним из ключевых проектов в этом направлении становится Data Center Valley в Экибастузе – масштабный кластер центров обработки данных, который реализуется с перспективой увеличения энергетической мощности до 1 ГВт.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин лично представил Дженсену Хуангу проект Data Center Valley, рассказав о его инфраструктурных возможностях, энергетических преимуществах и потенциале Казахстана как международного центра высокопроизводительных вычислений.

Мощности первой фазы проекта в объеме 215 МВт уже полностью зарезервированы. Запуск первого дата-центра мощностью 50 МВт запланирован на второй квартал 2027 года.

В своем комментарии Багдат Мусин подчеркнул, что развитие собственной вычислительной инфраструктуры становится стратегическим приоритетом для Казахстана.

«Сегодня конкурентоспособность стран в сфере искусственного интеллекта определяется не только развитием алгоритмов, но и наличием собственной вычислительной инфраструктуры. Именно поэтому мы создаем Data Center Valley в Экибастузе. Наша задача – превратить Казахстан из потребителя вычислительных ресурсов в одного из глобальных поставщиков мощностей для искусственного интеллекта. Мы хотим, чтобы технологии будущего не просто приходили в Казахстан, а создавались и развивались здесь», – отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

В опубликованном материале NVIDIA компания также сообщила, что «Казахтелеком» уже развернул 400 графических процессоров NVIDIA H200 и 480 NVIDIA B300 в Астане и Алматы. В 2027 году запланировано размещение более 1000 GPU в Data Center Valley и еще более 1000 ускорителей NVIDIA Vera Rubin в районе Экибастуза.

По данным NVIDIA, Firebird получила экспортную лицензию США на 45 000 GPU NVIDIA Grace Blackwell для Казахстана. Первая фаза проекта строится совместно с «Казахтелекомом» в Data Center Valley, коммерческий запуск - в третьем квартале 2027 года.
Развитие таких мощностей позволит расширить доступ казахстанских предприятий, научных организаций и разработчиков к современным технологиям искусственного интеллекта.

Таким образом, сотрудничество «Казахтелекома» с международными технологическими компаниями становится частью более масштабной трансформации Казахстана – от потребителя цифровых технологий к поставщику вычислительной инфраструктуры для глобального рынка ИИ.

#ИИ #Казахтелеком #Nvidia

Популярное

Все
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Синергия науки и бизнеса
Будущее зависит от каждого из нас
И согреют, и украсят
Из мастерской – на мировую витрину
Дом, где рождается творчество
Лучшие практики для профессионального роста
Спорт для всех
Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»
Песенная эстафета
Накануне Дня Республики Президент наградил граждан, внесших личный вклад в развитие страны
Плавильщику Доспанову присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Под Балхашем пресекли нелегальную добычу железной и марганцевой руд
Новый сквер открыли в Астане ко Дню Республики
Американский след в Баянаульских горах
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Обычный смартфон. Необыкновенная степь
Эпоха ИИ: тенденции и перспективы
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Вице-премьер Бозумбаев проверил готовность Алматы к землетрясениям
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Продукцию из регионов привезут на сельхозярмарку в Астану
Какие семьи относятся к категориям C, D и E – разъяснение Минтруда
Массовые протесты во Франции и Италии переросли в беспорядки и погромы
Токаев и Хун Манет обсудили сотрудничество в сфере ИИ и торговли
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Праздник, который объединяет
80 лет казахстанской науки: в Казахстане отметили юбилей Национальной академии
Обеспечить безопасность информационного пространства
Как «Кайрат» увез ничью из Риги
С улыбкой по миру
Завтра День работников лесного хозяйства
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Основатель и глава NVIDIA посетил центр искусственного инте…
48 часов на запуск
Новый стандарт для 3D-печати утвердили в Казахстане
ИИ ускорил расчёт объёмов запасов угля с 10 дней до 20 минут

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]