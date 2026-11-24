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Производитель чипов Nvidia вернулась в топ-3 самых крупных компаний по рыночной капитализации, обогнав американскую компанию Alphabet, которой ранее уступила третье место. Это следует из торговых данных, с которыми ознакомился ТАСС, передает Kazpravda.kz

Теперь тройку лидеров по капитализации составляют Apple ($5,070 трлн), Nvidia, которая сместилась на второе место, а ее капитализация составила $4,021 трлн, а также Microsoft ($3,710 трлн).

На четвертом месте расположилась Alphabet, которая управляет Google ($3,443 трлн), на пятом месте - Amazon ($2,784 трлн).

Накануне Nvidia объявила о восстановлении Дженсена Хуанга в должности гендиректора и президента компании. Решение было принято советом директоров единогласно.

Как отметили в Nvidia, компания получила от американской администрации информацию, согласно которой такой шаг не будет представлять угрозы для национальной безопасности.

12 ноября Хуанг покинул посты гендиректора и президента Nvidia, а также вышел из совета директоров компании на фоне скандала, связанного с его отношениями с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу Китая. МИД КНР назвал клеветой утверждения о ее работе на китайскую разведку.