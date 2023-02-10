Няня месяц выносила драгоценности и доллары из дома жителя Актау
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В городе Актау няня воровала ценные украшения и деньги из дома своего работодателя: полицейские задержали подозреваемую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Пострадавший мужчина сообщил полиции, что с 5 декабря 2022 года по 5 января этого года неизвестный выкрал из его дома золотые серьги и браслеты, 2 800 долларов США и 140 тысяч тенге.
Как выяснилось, домовладелец доверил ключи от квартиры няне.
Сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнюю подозреваемую.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау по уголовной статье «Кража».