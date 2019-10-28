Няня обокрала своих нанимателей в Павлодаре, пока тех не было дома

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По подозрению в краже задержана 33-летняя жительница Павлодара, которая работала няней на дому, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
"Жительница Павлодара в целях безопасности своего ребенка не стала нанимать няню по частным объявлениям, а обратилась за услугами в одно из агентств. Там ей порекомендовали 33-летнюю жительницу областного центра. Няня проработала в данной семье более месяца и зарекомендовала себя хорошо. Однако в один из дней, воспользовавшись отсутствием владельцев, женщина совершила кражу денежных средств в сумме 1 тысячи долларов США и 500 евро", – сообщили в пресс-службе.
По подозрению в совершении данной кражи няня была задержана полицейскими. По словам женщины, деньги она потратила на свои нужды, чтобы закрыть кредит.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК.