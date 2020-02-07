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​Няня- тиран
Чингиз Ташенов, Кокшетау

А все началось с того, что в отдел ювенальной полиции поступила анонимная информация, что в одном из домов в дневное время слышны крики и плач ребенка. Этот участок обслуживает участковый инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Назира Турсимбаева, которая не первый год работает с малолетними детьми и хорошо знает все тонкости своей работы.

Инспектор сразу приехала в дом по указанному адресу и провела беседу с жильцами подъез­да, чтобы уточнить, в какой же именно квартире это происходит. Все утверждали, что никто не обижает своих детей. Как в один голос подтверждали слова своих мам и малыши.

А в одной из квартир открыла дверь няня. Рассказала, что работает в этой семье с прошлого года, присматривает за маленькой девочкой, которой уже больше года. Она дала номер хозяйки и записала номер инспектора, сказав, что сообщит, если услышит у соседей плач ребенка.

Назире же не давала покоя эта информация, и через пару дней она решила еще раз обойти все квартиры, чтобы уточнить количество детей, проживающих в подъезде. И вот в квартире, где ранее дверь открывала няня, в этот раз ее встретила сама хозяйка. Она рассказала, что воспитывает своих детей одна, так как с мужем они в разводе. Целый день на работе, а за младшей годовалой дочерью присматривает с ноября прошлого года няня, и к ней у нее никаких претензий нет. Но во время беседы выбежал из комнаты старший 8-летний сын хозяйки, который и рассказал, что младшую сестренку няня час­то ругает и бьет. При этом он пояснил, что боялся маме сказать об этом.

После этого женщина вспомнила, что у дочери действительно видела синяки на теле, но подумала, что малышка просто упала. Тут же нашлись и свидетели, которые слышали громкие крики через стенку и записали их на диктофон.

Все продолжилось тем, что в дежурную часть УП Кокшетау 25-летняя мама девочки написала заявление в отношении 28-летней няни. Теперь стражи порядка возбудили досудебное производство по статье 140 части 2 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). А с детьми этой семьи в настоящее время работают сотрудники Центра социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетних лиц «Шанс».

– Я очень благодарна нашему участковому Назире Каппасовне, – говорит заявительница. – Если бы не она, мы бы и не ­узнали, что с ребенком жестоко обращается няня, которой я доверила своих детей. 

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