Нью-Йорк голосует за запрет конных экипажей в Центральном парке

США

Прогулки на конных экипажах в Центральном парке могут завершиться в июне 2028 года после многолетних споров о благополучии животных и безопасности людей, сообщает Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Одна из старейших туристических достопримечательностей Нью-Йорка может уйти в прошлое после того, как городской совет проголосовал за запрет конных экипажей в Центральном парке.

Конные экипажи являются частью Центрального парка с середины XIX века, и голосование 22 октября означает возможное завершение традиции, которая на протяжении многих лет вызывала ожесточённые споры.

Мэр Зохран Мамдани ещё должен подписать меру, чтобы она стала законом. Ранее он поддерживал запрет, но выражал озабоченность тем, как будут защищены права работников отрасли. Если документ будет подписан, запрет вступит в силу в июне 2028 года.

По словам спикера городского совета Джули Менин, предусмотренный переходный период должен помочь примерно 150 действующим кучерам найти новую работу.

Профсоюз транспортных работников, представляющий водителей экипажей, пообещал оспорить решение в суде.

Законодательные баталии вокруг судьбы этой культурной традиции, почти такой же древней, как и сам Центральный парк, продолжаются уже почти два десятилетия.

Критики утверждают, что животные страдают, указывая на смертельные падения и опасные побеги, тогда как сторонники подчёркивают важность рабочих мест, которые обеспечивает отрасль, и культурное наследие, которое она сохраняет.

По словам Менин, в законопроект включено положение о возможности компенсаций для обладателей лицензий.

Документ также предписывает, что владельцам почти 200 лошадей будет запрещено продавать их на убой или для использования в других конных экипажах.

Прогулки на экипажах, увековеченные в кино и на телевидении, в том числе в сцене с Робертом Редфордом и Джейн Фондой в фильме «Босиком по парку» и в эффектной поездке в сериале «Секс в большом городе», стоят около 150 долларов (134 евро) за 45 минут, а в случае особых поводов, например предложения руки и сердца, цена может достигать нескольких сотен долларов.

Но после многолетних споров минувший летний сезон стал решающим и фактически прозвучал смертным приговором манхэттенским экипажам.

В июне этого года 18‑летняя туристка из Индии погибла после того, как лошадь сорвалась и понесла.

Этому предшествовала серия других инцидентов с экипажами, в результате которых погибло несколько лошадей.

Организация Central Park Conservancy, управляющая самым посещаемым городским парком США, который ежегодно принимает 42 миллиона человек, поддержала призывы к запрету, заявив, что это стало «вопросом общественного здоровья и безопасности».

 

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