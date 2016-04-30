Нью-йоркский программист установил Windows 95 на Apple Watch

Программист Ник Ли из Нью-Йорка смог установить операционную систему Windows 95 на смарт-часы Apple Watch, о чем он сообщил в своем микроблоге в Twitter, а также выложил видео на You Tube, передает Kazpravda.kz.
Как отмечает автор в комментариях к видео, технические характеристики Apple Watch значительно превосходят необходимые для Windows 95 параметры, поэтому в этой части особых сложностей при работе не возникло.
Apple не позволяет устанавливать на свои гаджеты другие ОС. Поэтому программисту пришлось для начала модифицировать установленное на часах программное обеспечение, а затем загрузить Windows 95 как приложение.
Кроме того, чтобы экран не гас слишком быстро в режиме ожидания, Ник Ли зажал одну из кнопок с помощью несложного устройства.