Нью-йоркский программист установил Windows 95 на Apple Watch

Происшествия
Ксения Воронина
Фото medium.com
Программист Ник Ли из Нью-Йорка смог установить операционную систему Windows 95 на смарт-часы Apple Watch, о чем он сообщил в своем микроблоге в Twitter, а также выложил видео на You Tube, передает Kazpravda.kz.


Как отмечает автор в комментариях к видео, технические характеристики Apple Watch значительно превосходят необходимые для Windows 95 параметры, поэтому в этой части особых сложностей при работе не возникло.

Apple не позволяет устанавливать на свои гаджеты другие ОС. Поэтому программисту пришлось для начала модифицировать установленное на часах программное обеспечение, а затем загрузить Windows 95 как приложение.

Кроме того, чтобы экран не гас слишком быстро в режиме ожидания, Ник Ли зажал одну из кнопок с помощью несложного устройства.

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