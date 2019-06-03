Нюансы микрофинансов

Дадим слово участникам руб­рики «Эксперт-совет» с тем, чтобы они высказались на заданную тему. Возможно, этот разговор вызовет интерес у потенциальных заемщиков, а экономисты, практики и представители законодателей смогут вынести полезное из мнения коллег.

Бояться МФО не надо, это легальные организации, и работают они в правовом поле. Но и они, хотя не просят обеспечения по кредиту, не особо побуждают, например, сельчан заимствовать деньги для старта либо продолжения собственного дела. Малого бизнесмена, особенно из числа начинающих, мог бы выручить натурный грант. Однако, судя по некоторой степени умолчания, такой вид поддержки МСБ в селах не получил широкого распространения.

Ведущий «Эксперт-совета»: На Ваш взгляд, упрощает ли мик­рофинансирование на практике ситуацию с малым бизнесом в нашей стране?

Геррард Бааль, директор департамента кредитования АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»:

– Начну с того, что именно предприниматели, которые осуществляют деятельность в сегменте малого и среднего бизнеса, являются ориентиром и основным потребителем услуг АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Сама деятельность фонда направлена на кредитование и поддержку стартап-проектов: мы финансируем в год около 10 тысяч предпринимателей. Из этого количества около 70% – стартап-проекты.

За то время, в течение которого фонд реализовывает микрокредитование, нами выдано около 280 миллиардов тенге сельским жителям и сельхозтоваропроизводителям, а это 150 тысяч займов. В основном это микробизнес: личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства.

Если сравнивать с банковским сектором, можно сказать, что фонд в названном сегменте лидирует. Например, по статис­тике, в прошлом году банками второго уровня в сферу сельского хозяйства было направлено 490 миллиардов тенге, и лишь 14,7 миллиарда из них (около 4%) выданы физическим лицам. Зато объем финансирования со стороны фонда за прошлый год составил 53,8 миллиарда тенге.

И условия кредитования, по которым работает фонд, более приемлемы для заемщиков. К примеру, в среднем ставка вознаграждения по нашим прог­раммам – 6% годовых, тогда как банки имеют ставку 10–16%. Конечно, владельцу ЛПХ или любому предпринимателю в агросекторе сотрудничество с фондом удобно еще и потому, что не приходится платить дополнительных комиссий и сборов. Для них действует льготный период по выплате основного долга и вознаграждения, в течение которого фермер, вырастив и продав свой первый урожай или первый приплод, получает и первый доход – этот период по разным программам длится до 2 лет. Обстоятельства в агросекторе таковы, что за счет кредитных средств предприниматели развиваются практически с нуля, расширяют хозяйство, увеличивают поголовье, создают рабочие места.

Однако важно понимать, что предпринимательская деятельность может приносить доход, но и несет определенные риски. Человек должен принимать и нести финансовую ответственность за свои действия, что может сделать далеко не каждый. Именно поэтому кому-то проще и привычнее работать по найму.

Сегодня нам всем вместе, совместно с государственными и общественными организациями необходимо проводить масштабную кампанию по вовлечению молодежи в предпринимательство, расширять охват по обу­чению предпринимательству, организовывать практические инкубаторы, где люди могли бы вживую увидеть и понять принципы работы и основы предпринимательства.

Сельчане должны понимать: кредит – это средства, которые необходимо возвращать по истечении определенного времени, которые выдаются под определенные проценты и залоги. А грант – это средства, которые впоследствии не возв­ращаются.

Мировая практика показывает, что лучшим средством для развития предпринимательства является кредитование, поскольку наличие кредита подталкивает предпринимателя более эффективно вести деятельность, просчитывать риски, идти вперед.

Любой житель села, не имею­щий работы, так или иначе осуществляет предпринимательскую деятельность: он выращивает и продает овощи, получает от коровы молоко и мясо, продает продукцию другим сельчанам, оказывает какие-то другие услуги по перевозке пассажиров и грузов, пахоте и так далее.

Сегодня в стране выделяется достаточно средств для поддерж­ки предпринимательской инициативы. Предпринимателям на селе необходимо обучение, знание налогового законодательства, рыночных, договорных отношений и прочих тонкостей.

Ведущий «Эксперт-совета»: Влечет ли микрофинансирование на практике перекредитование, оставляя втуне попытки развить малый или даже микробизнес, нужный для пропитания семей?

Екатерина Никитинская, депутат Мажилиса Парламента:

– Малый бизнес – основа рыночной экономики. Это аксио­ма. В своих антикризисных программах страны с развитой экономикой уделяют особое внимание малому предпринимательству, поскольку именно этот сектор выступает эффективным инст­рументом решения таких социально-экономических проблем общества, как борьба с бедностью и безработицей на основе самозанятости. В свою очередь стартапы и малые инновационные предприятия всегда могут стать для экономики новыми точками эффективного экономического роста.

Сегодня доля малого и среднего бизнеса в Казахстане составляет лишь 28% ВВП, тогда как, например, в США аналогичный показатель превышает 50%. Совершенно очевидно, что в Казахстане малому бизнесу есть куда развиваться. И первая проблема, с которой сталкиваются предприниматели в начале своей дея­тельности, – поиск источника финансирования.

Микрофинансирование – относительно молодая отрасль казахстанского финансового рынка. И если ранее этот сегмент рынка преимущественно обслуживался микрофинансовыми организациями, сейчас банки второго уровня стали все более активно предлагать свои услуги малым фирмам. Однако МФО имеют возможность вести более гибкую политику выдачи кредитов. У них процесс получения микрокредитов занимает значительно меньше времени, при этом кредиты беззалоговые.

По данным Комитета по статистике РК, по состоянию на 1 января 2019 года в республике зарегистрировано 1 310 мик­рокредитных организаций, из которых только 604 (46%) являются действующими. При этом количество активно действующих МКО составляет 355, или 27% от общего количества зарегистрированных, в том чис­ле в сельской местности – 54, или 15,2%.

Некоторые системные проблемы на микрофинансовом рынке создают сложности малому бизнесу. Среди проблем – выдача займов по очень высоким ставкам, отсутствие обязательства о предоставлении достоверных данных о долговой нагрузке заемщиков, что приводит к перекредитованности граждан, отсутствие системы защиты прав потребителей микрофинансовых услуг.

По данным Нацбанка, сегодня 5 миллионов человек имеют потребительские кредиты, и задолженность по этим займам достигла 4 триллионов тенге. В Мажилисе Парламента уже идет работа над законопроектом по вопросам регулирования и развития финансового рынка и мик­рофинансовой деятельности, который должен расширить периметр регулирования в данной сфере.

Кроме того, для снижения рис­ков малого бизнеса при кредитовании очень важно системное повышение финансовой грамотности самих заемщиков. Предприниматель должен понимать механизм микрокредитования, уметь выбирать наиболее подходящие МФО или БВУ, грамотно составлять договор и просчитывать график выплат.

При этом надо четко понимать, что далеко не все люди могут или хотят быть бизнесменами. Но, конечно, в масштабах государства необходимо проводить работу по увеличению числа лиц, готовых заняться бизнесом. Наиболее перспективна в этом смысле молодежь. Очень важно соз­дать специальные программы, формирующие условия для создания малых предприятий молодыми казахстанцами. К этой работе целесообразно подключить вузы и местные администрации.

Важно продолжать развивать и совершенствовать механизмы взаимодействия государства с частными финансовыми структурами в лице коммерческих банков и микрофинансовых организаций. В стране в рамках фонда «Даму» достаточно долго реализуются такие формы государственной поддержки МСБ, как дотирование процентной ставки по кредитам и лизинговым соглашениям, микрозаймы, система гарантий займов. Но они пока не могут считаться массово доступными.

Однако в США государство в лице Администрации малого бизнеса (SBA) выступает гарантом по кредиту для малого предприятия и одновременно страхует кредитный риск кредитору. В качестве платы за предоставление гарантий SBA берет (с коммерческого банка или его заемщика) всего 1% от суммы займа, что довольно выгодно для заемщика.

SBA может предоставить полную гарантию банку долговых обязательств заемщика (100%) при залоговом обеспечении, пок­рывающем до 40% стоимости проекта, и наличии вклада от заемщика не менее 10% стоимости проекта.

Безусловно, казахстанский бизнес был бы заинтересован в создании подобных аналогов государственной поддержки в республике.

Есть еще одно финансовое воспомоществование: через натурный грант в виде помещения, техники. Но помещение гораздо эффективнее предоставлять в пользование на льготных условиях в рамках различных бизнес-инкубаторов. Ведь бизнес – дело рискованное, стартап может оказаться неудачным, тогда освободившееся помещение станет стартовой площадкой для новой компании. Помощь государства должна способствовать рождению эффективного предпринимательства, а не порождать иждивенцев.

В целом алгоритм достаточно простой: чем больше у малого бизнеса будет возможностей обеспечить финансирование своей коммерческой деятельности, тем быстрее он будет развиваться.

Ведущий «Эксперт-совета»: Отчего люди, желающие заработать, не стоят в очереди за малым кредитом, а ищут наемную работу?

Айдархан Кусаинов, экономист, независимый эксперт:

– Считаю, что микрофинансирование никак не может сис­темно повлиять на развитие малого бизнеса в нашей стране, более того, оно, скорее, даже вредит его развитию. И это не вопрос ставок. Мнение о том, что наличие денег само по себе приводит к развитию бизнеса, отражает совершенно неверную и инфантильную точку зрения и на бизнес, и на функционирование экономики. Это принципиальный момент, на котором я хочу остановиться подробнее, потому что именно это ошибочное понимание не дает развиваться бизнесу и экономике в нашей стране.

Деньги не гарантируют существования или развития бизнеса, они не являются средством бизнеса, деньги (прибыль) являются результатом существования и развития бизнеса. Соответственно, успех приходит именно при таком правильном понимании. Сегодня в общественном сознании страны роль и значение денег извратились, причем на всех уровнях. Возникла иллюзия, что наличие и доступность денег определяют успех, и эта иллюзия есть опять же на всех уровнях.

Начнем с государства. Бизнес – это реализация возможностей, то есть удовлетворение существующего спроса, предоставление товаров и услуг, за которые ­потребитель готов платить, для которых есть рынок. Рынок является источником и основой существования бизнеса.

Посмотрим приоритеты, которые ставит государство. Объем предоставленных «дешевых денег» через льготное кредитование, обусловленные депозиты фонда «Даму», прямые дешевые кредиты из Национального фонда превышают объем рыночного кредитования юридических лиц всей банковской системой Казахстана.

Государство громко анонсирует всякое удешевление кредитов для бизнеса, постоянно наращивая влияние госкомпаний на рынке, то есть, по сути, отбирая рынок у частного бизнеса.

Эта ситуация транслируется и в МСБ. Культура бережливости и экономии рождается из идеи того, что бизнес зарабатывает деньги, деньги являются результатом кропотливой работы, то есть результатом бизнеса, а не источником успеха. Очевидно, что сегодня подобной культуры в стране нет.

Наиболее активны у нас требования к государству в формате «дай денег», причем бизнес в этих требованиях более активен, чем пенсионеры, многодетные матери, инвалиды и неимущие вместе взятые. Все социально незащищенные слои населения гораздо более скромны, чем бизнес в требованиях «дайте денег».

Сегодня микрокредитование с точки зрения системного макроподхода не способствует развитию бизнеса. Безусловно, есть отдельные предприятия или заемщики, которые развиваются из этого стартового финансирования. Но в целом системно в существующей культуре эти кредиты не приносят должного эффекта. Многие начинающие предприниматели просто неправильно понимают природу бизнеса и природу кредита и поэтому проваливаются, деньги сгорают, а «неправильный бизнес» за короткое время своего существования подрывает нормальный и правильный.

При этом люди во всем мире предпочитают наемный труд. Это нормально и правильно. Предпринимательство – это особый склад характера или навык, имеющийся у малой части населения. Он подобен литературному или художественному, или научному таланту. Никто не удивляется тому, что мало людей увлекаются писательством и рисуют картины. Но почему-то считается, что все должны быть предпринимателями. Это еще один вредный стереотип, который получил распространение в стране. Чтобы исправить ситуацию, необходимо пересмотреть стереотипы и вернуться к нормальным исходным смыслам феномена бизнеса и предпринимательства.

P. S. В концепции к проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности» говорится, что к таким относят микрофинансовые организации, кредитные товарищества, а также ломбарды, тоже предоставляющие микрокредиты.

Следует четко понимать, какую деятельность отнести к микрофинансовой. Во-первых, это деятельность кредитных товариществ, предоставляющих микрокредиты своим участникам.

Вторыми идут ломбарды, выдающие микрокредиты физическим лицам под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, на срок до одного года (не превышающие 8 000-кратного размера МРП).

В-третьих, это деятельность микрофинансовых организаций (за исключением кредитных товариществ и ломбардов), предоставляющих микрокредиты физическим и юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения (не превышающие 20 000-кратного размера МРП).

В целом же мировая 40-летняя история деятельности МФО гласит, что на данном этапе в мире уже около 150 млн активных клиентов, имеющих микрофинансовый кредит с кредитным портфелем приб­лизительно в 100 млрд долларов. При этом количество активных клиентов: чуть менее 30% от рынка, а объем портфеля – приблизительно 30%. Как видим, клиентоцентричность стала основой развития стабильного и успешного бизнеса.

Отмечается, что в основном кредит в МФО берут на оборотный капитал, и около 550 млн семей в мире еще не охвачено на сумму 330 млрд долларов. Такие данные приводились на апрельском микрофинансовом форуме, приуроченном к 15-летию Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана.

Социальные рейтинги становятся важным показателем деятельности МФО. Так, в одной из презентаций ассоциации указано, что в Казахстане наличествует 3 микрофинансовые организации, имеющие и⁄или имевшие социальный рейтинг от международных рейтинговых компаний.

В случае, если МФО претендует на включение в социальный рейтинг, в программе ее деятельности должно быть отражено проведение тренингов для клиентов по финансовой грамотности и по развитию бизнеса, а также введение в бизнес элементов защиты окружающей среды.

