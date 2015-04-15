Нюансы переводческого дела

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Директор Института профессор Танат Аяпова, приветствуя гостей, напомнила о важности полиязычия для многонационального Казахстана. Не случайно одним из главных гарантов происходящей в обществе экономической и социальной модернизации выступает политика в области развития системы образования, в том числе языковедения.
Магистранты второго курса Татьяна Затонская, Бахытгуль Боранкулова, Елена Михеева и другие в своих докладах подчеркивали, что для профессионального переводчика не достаточно просто хорошо знать другой язык. Он должен быть политически грамотным, высокообразованным человеком, способным помочь представителям как минимум двух разных культур достичь взаимопонимания.
Имидж переводчика складывается из его профессиональных качеств, литературного мастерства и, конечно, коммуникативных способностей. Стратегия развития КазНПУ учитывает эти и многие другие нюансы в подготовке специалистов.

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